Sofía capta nueva inversión; apuesta por transformar el acceso a la salud en México

La empresa mexicana de salud y tecnología anunció una nueva inversión por US$21 millones, liderada por Kfund

Sofía, compañía mexicana de salud y tecnología, anunció una nueva inversión por US$21 millones, liderada por Kfund, con participación de Index Ventures, Kaszek, BID Lab y la incorporación de Kayyak Ventures. Con esta operación, la empresa alcanza US$46 millones en capital levantado desde su fundación en 2018 y fortalece su capacidad para acelerar una nueva etapa de crecimiento en México.

La inversión permitirá a Sofía reforzar su presencia entre empresas de distintos tamaños, ampliar sus capacidades tecnológicas y desarrollar nuevas soluciones enfocadas en prevención, atención cotidiana y cobertura médica dentro de una misma experiencia. La compañía también continuará impulsando el uso de inteligencia artificial aplicada a la salud, herramienta que ya utiliza para facilitar procesos como la orientación clínica y la gestión de pólizas.

El anuncio ocurre en un contexto en el que el acceso a seguros médicos privados sigue siendo limitado en el país. De acuerdo con la empresa, solo una de cada 10 personas en México cuenta con seguro médico privado y apenas 7 % de las compañías lo ofrecen como parte de su compensación laboral. Ante este panorama, Sofía busca ampliar un modelo que integra seguro, atención médica, tecnología y acompañamiento continuo.

Actualmente, más de 1,300 empresas utilizan la plataforma como su plan de salud. La compañía reporta una tasa de renovación superior a 95 % y un NPS de 75, indicadores que, de acuerdo con Sofía, reflejan la aceptación de una propuesta enfocada en reducir la fricción que históricamente ha caracterizado a la categoría.

Sofía opera bajo licencia como Institución de Seguros Especializada en Salud y cuenta con el respaldo de Reinsurance Group of America, una de las reaseguradoras de salud más grandes a nivel mundial. Su red está integrada por más de 2.000 doctores de especialidad y más de 400 hospitales y clínicas, con una oferta que busca simplificar el acceso a servicios médicos y conectar prevención, consulta y cobertura financiera.

«Esta inversión nos da los recursos para seguir construyendo producto, servicio y distribución al ritmo correcto, permitiéndonos, de manera indefinida, llegar a ser rentables y autosustentables. Y confirma una tesis que cada vez nos queda más clara: en México hay espacio —y demanda— para una propuesta de salud más simple, más cercana y mejor integrada para empresas y personas», dijo Arturo Sánchez Correa, cofundador y CEO de Sofía.

La ronda también refuerza el interés de inversionistas globales y regionales por modelos que combinan tecnología, operación digital y ejecución en sectores complejos. Kfund, uno de los fondos de venture capital más relevantes de Europa, lideró la operación; Index Ventures y Kaszek reafirmaron su respaldo, mientras que Kayyak Ventures se suma con experiencia en el ecosistema de salud.

Con esta nueva etapa, Sofía buscará profundizar su ventaja competitiva y dar continuidad al desarrollo de producto con nuevas soluciones orientadas a transformar el sistema de salud en México, sobre la base de avances ya concretos como su programa de salud preventiva y su membresía de salud mental, integrando atención cotidiana y cobertura médica en una sola experiencia.