Generation México logra que 9 de cada 10 jóvenes de Gen Z y Millennials consiga empleo

En México, 54.8 % del empleo es informal (ENOE 2026), evidenciando la brecha que enfrentan Millennials y Gen Z. 87 % de los egresados de Generation México mantiene empleo por más de 2 a 5 años y 93 % supera el salario digno. Más de 970 empresas ya contratan talento formado por Generation México

En un contexto donde las nuevas generaciones enfrentan mayores desafíos para integrarse al empleo formal, Generation México reporta que 89 % de sus egresados Millennials y Generación Z, consiguen trabajo en los primeros seis meses tras finalizar su formación, al tiempo que incrementa sus ingresos en promedio hasta 3.2 veces, de acuerdo con su Informe Anual 2025.

Este resultado sintetiza una década de operación en México, en la que la organización ha acompañado a más de 5,000 jóvenes, desarrollando un modelo que responde a cómo estas generaciones aprenden, se desarrollan y se integran al mercado laboral.

La generación de Millennials y, especialmente, la Generación Z, enfrentan un entorno donde la experiencia práctica, la rapidez en la adquisición de habilidades y la conexión directa con el empleo son determinantes. En este contexto, la principal barrera sigue siendo la desconexión entre la formación y las necesidades reales del mercado.

Esta brecha se refleja en el propio mercado laboral: de acuerdo con la Encuesta Nacional De Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre del 2026, México mantiene una tasa de desocupación baja (2.6 %), 54.8 % de las personas ocupadas se encuentra en la informalidad y la subocupación alcanza 7.0 %, lo que evidencia que el reto no es solo generar empleo, sino acceder a oportunidades de calidad, con salarios dignos y estabilidad.

En este contexto, Mercedes de la Maza, CEO de Generation México, subraya que el tiempo que las nuevas generaciones pasan en entornos digitales puede convertirse en una palanca de desarrollo. «Hoy sabemos que la Generación Z destina, en promedio, más de seis horas al día en redes sociales con sus dispositivos móviles. El reto no es solo el acceso a la tecnología y el tiempo destinado, sino los contenidos que están consumiendo y cómo se puede aprovechar mejor: si logramos que estas horas se orienten al desarrollo de habilidades relevantes y conectadas con las necesidades de los sectores productivos, las personas pueden acelerar su inserción laboral y cambiar su futuro, al mejorar su desarrollo profesional», afirma.

Frente a este panorama, el modelo de Generation México integra formación técnica intensiva y de muy alta calidad, similar a esquemas de microcredenciales; impulsando el fortalecimiento de habilidades socioemocionales y la empleabilidad formal. Desde su experiencia, no busca sustituir la educación formal, sino que la complementan al ofrecer rutas más ágiles y pertinentes para adquirir habilidades específicas y de alta demanda, para encaminar con más probabilidad de éxito la inserción laboral de los graduados.

En 2025, 1,068 personas participaron en sus programas y 768 concluyeron su formación, fortaleciendo su perfil en profesiones con alta demanda laboral como: Desarrollador/a Java Full Stack, Especialista en Soporte para Tecnología, Conductor Profesional de Tractocamión con Licencia Federal Tipo B y Desarrollador/a Unity Jr (videojuegos).

Más allá de la inserción inicial, los resultados muestran un impacto sostenido: 87 % de los egresados mantiene un empleo entre dos y cinco años después de graduarse, mientras que el 93 % accede a ingresos por encima del salario digno en México, reflejando una mejora estructural en sus condiciones laborales.

Este impacto también se traduce en movilidad económica de largo plazo. El análisis de la organización muestra que sus egresados pueden generar hasta 22 veces el valor de la inversión del programa en ingresos acumulados a cinco años, posicionando este tipo de formación como una herramienta efectiva para el desarrollo económico.

A lo largo de estos diez años, Generation México ha consolidado una red de más de 970 empleadores, asegurando que la formación esté directamente conectada con oportunidades laborales reales.

A diez años de su operación en México, Generation reafirma su papel como un actor que, desde la evidencia, contribuye a cerrar la brecha entre talento y oportunidad, facilitando que Millennials y Generación Z accedan a trayectorias laborales más estables y con mayor potencial de crecimiento. Para continuar impactando a las personas que se encuentran en búsqueda de empleo o en condiciones de subempleo, durante el 2026, buscan superar el número de beneficiarios y ofrecerán 1,500 lugares para sus programas de formación, a las y los jóvenes oportunidad que deseen incrementar su desarrollo profesional.

El informe completo se puede descargar en la página oficial de Generation México (www.mexico.generation.org) o directamente en el siguiente enlace: https://mexico.generation.org/reportes-anuales-financieros/