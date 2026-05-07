«Huele de lujo como te veas» con AXE

En México, la afición se hace notar entre sombreros locos, penachos, banderas, capas, caras pintadas, mamelucos y demás looks extravagantes para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no es un evento deportivo cualquiera. En él, millones de personas se reúnen en torno a la fiesta, la emoción y la identidad. Para unirse a esta gran celebración, Axe acompañará a toda la afición mexicana con su campaña: «Huele de lujo como te veas».

La propuesta busca reconocer la originalidad del aficionado que vive el fútbol sin filtros, entre disfraces originales, looks exagerados y combinaciones imposibles que solo tienen sentido en medio de la emoción por el juego. Porque en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el furor por el balón no siempre se ve bien, pero puede oler de lujo.

De acuerdo con estudios contemporáneos, como Fashion Identity, publicado por el Centro de Moda y Cambio Sistémico de la Universidad Metropolitana de Toronto, la vestimenta permite a los individuos construir y transformar su identidad en función del contexto social. La FIFA, por su parte, reconoce en el fútbol una experiencia cultural que combina expresiones creativas como el arte, el estilo de vida y la moda.

«AXE entiende que el fútbol provoca expresiones muy diversas y que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la oportunidad perfecta para mostrar el lado más auténtico y desbordado. AXE quiere estar con los aficionados, que son los verdaderos protagonistas del torneo. Con ‘Huele de lujo como te veas’ se busca acompañarlos dándoles seguridad para oler increíble», comparte Jorge Tanamachi, gerente de Desodorantes Masculinos en Unilever México.

Una nueva manera de vivir el juego

Quedan pocas semanas para el arranque de la justa y su llegada promete al mundo una estela de anhelos y símbolos, de colores que se llevan en la piel, en la indumentaria y los disfraces hechos a mano; penachos, banderas, caras pintadas y mamelucos.

Como patrocinador oficial del torneo, Axe apuesta por una propuesta que dialoga con nuevas generaciones de fans. Nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas maneras de vivir el juego.

«AXE desea conectar con una generación que valora la autenticidad por encima de la perfección. Hoy, especialmente entre la Gen Z, el deporte más popular del mundo se vive sin filtros, de forma genuina y creativa», añade Tanamachi.

Ese mismo espíritu se vivió en el encuentro entre la Selección Nacional de México y Portugal cuando, entre el graderío se pudo vislumbrar a Aaron Mercury, amigo de Axe, vistiendo una enorme capa tricolor, traje charro y botas rancheras verdes, y es que cuando se trata de apoyar al equipo, el estilo y la fragancia que se llevan puestas sí importan.

«Huele de lujo como te veas» es más que un simple mensaje. Es la invitación a vivir intensamente el evento más importante del año, sin vergüenza y con entrega.

Como parte de esta iniciativa, Axe invita a presumir el look más original y ganar boletos para la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para participar, hay que subir un TikTok vistiendo la versión más fan y usando el Axe favorito. Porque pueden perderse las formas, pero nunca el aroma.

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