MOM to MOM presenta su nueva línea de mascarillas faciales

Una marca mexicana que tiene como propósito consentir y cuidar la piel de la mujer cuando se convierte en mamá y la acompaña a través de sus etapas A, B y C para que sepan cómo proteger su piel en el embarazo, postparto y lactancia

En un momento donde el autocuidado se redefine desde lo real, lo íntimo y lo posible, MOM to MOM —la marca mexicana creada por mamás para mamás— presenta su más reciente lanzamiento: una línea de mascarillas faciales diseñada para acompañar la piel en distintos instantes de la maternidad.

Nacida de la experiencia personal de tres hermanas mexicanas que vivieron el embarazo al mismo tiempo, MOM to MOM surge con un propósito claro: ofrecer productos seguros, efectivos y emocionalmente cercanos, fusionando ingredientes naturales con innovación dermatológica. Es la marca más recomendada entre las mexicanas para cuidar a las mujeres durante su embarazo, postparto y lactancia.

Hoy, la marca amplía su universo de cuidado con una propuesta que transforma pequeños momentos en rituales significativos: mascarillas de tela con suero concentrado que invitan a reconectar con una misma, incluso en medio del ritmo impredecible de la maternidad.

Skincare que entiende a las mamás

Esta nueva colección está formulada con ingredientes clave como ácido hialurónico, niacinamida y aloe vera, conocidos por sus propiedades hidratantes, regenerativas y calmantes. Cada mascarilla está elaborada con tela 100 % natural y biodegradable, libre de parabenos y dermatológicamente probada, garantizando seguridad y efectividad en cada uso.

Más que un producto, es una pausa. Un momento propio. Es poder reconectar con una misma para poder seguir con el «caos» de ser mamá en estos días.

Tres momentos, tres experiencias

La línea se compone de tres versiones pensadas para distintas necesidades emocionales y de la piel:

MOM Power – Energía y revitalización para pieles que necesitan un boost inmediato (además de un apapacho para mamá).

– Energía y revitalización para pieles que necesitan un boost inmediato (además de un apapacho para mamá). MOM Glow – Luminosidad y frescura para reconectar con una piel radiante.

– Luminosidad y frescura para reconectar con una piel radiante. MOM Relax – Calma y confort para desacelerar y consentirse.

Más que belleza: una tribu

Fiel a su esencia, MOM to MOM no solo crea productos, sino que construye comunidad. Una tribu donde compartir, acompañarse y recordar que, incluso en los días más demandantes, siempre hay espacio para volver a una misma, aunque sea por cinco minutos.

Porque cuidarse también es maternar.

Para conocer más de MOM to MOM, visitar https://momtomom.com.mx/.

Para imágenes y opinión de la tribu, dar clic aquí.