Requisitos para exportar en México lo que debes tener claro

Exportar desde México no tiene por qué convertirse en un trámite confuso si desde el inicio se tienen claros los requisitos clave. Antes de mover mercancía, conviene revisar documentación, registro fiscal, clasificación arancelaria y permisos específicos según el producto, porque un detalle omitido puede retrasar el embarque o encarecer la operación.

Si tu empresa vende aguacate a Estados Unidos, envía autopartes a Canadá o coloca textiles en Centroamérica, el punto de partida es el mismo: tener orden administrativo, respaldo documental y cumplimiento aduanero. A continuación, te dejamos un checklist práctico con lo que debes tener listo para exportar en México.

Checklist básico para iniciar una exportación

Antes de cotizar fletes o cerrar ventas internacionales, verifica estos puntos:

RFC activo y obligaciones fiscales al corriente. La empresa o persona física debe estar inscrita ante el SAT y sin inconsistencias relevantes.

La empresa o persona física debe estar inscrita ante el SAT y sin inconsistencias relevantes. e.firma vigente. Es indispensable para trámites fiscales y operaciones vinculadas con comercio exterior.

Es indispensable para trámites fiscales y operaciones vinculadas con comercio exterior. Opinión de cumplimiento positiva. Muchos clientes y agentes la piden para validar que no hay adeudos fiscales relevantes.

Muchos clientes y agentes la piden para validar que no hay adeudos fiscales relevantes. Registro en el padrón de exportadores, si el producto lo requiere. No todos los bienes lo exigen, pero sí algunos sectores específicos.

si el producto lo requiere. No todos los bienes lo exigen, pero sí algunos sectores específicos. Factura comercial. Debe incluir datos claros del comprador, vendedor, descripción de mercancía, valor unitario y moneda.

Debe incluir datos claros del comprador, vendedor, descripción de mercancía, valor unitario y moneda. Lista de empaque. Útil para detallar bultos, pesos, medidas y contenido por paquete.

Útil para detallar bultos, pesos, medidas y contenido por paquete. Incoterm definido. Por ejemplo, FOB Veracruz o DDP destino; evita confusiones sobre quién asume costos y riesgos.

Por ejemplo, FOB Veracruz o DDP destino; evita confusiones sobre quién asume costos y riesgos. Clasificación arancelaria correcta. Determina aranceles, permisos, regulaciones y posibles beneficios.

Un error frecuente es suponer que la exportación solo requiere “facturar al extranjero”. En realidad, la operación empieza con la identificación exacta del producto. No es lo mismo exportar mango fresco desde Michoacán que exportar crema cosmética desde Jalisco: cambian la fracción arancelaria, los permisos y la documentación técnica.

Documentos que normalmente te van a pedir

En una exportación estándar desde México, los documentos más comunes se concentran en tres grupos: comerciales, aduaneros y de soporte técnico. No siempre se usan todos, pero sí conviene tenerlos listos antes de embarcar.

Documentación comercial y aduanera

Estos documentos son la base de la operación y deben coincidir entre sí:

Factura comercial con descripción exacta de la mercancía.

con descripción exacta de la mercancía. Pedimento de exportación gestionado por agente aduanal o representante autorizado.

gestionado por agente aduanal o representante autorizado. Documento de transporte según el medio utilizado: BL para marítimo, AWB para aéreo o carta porte en ciertos traslados.

según el medio utilizado: BL para marítimo, AWB para aéreo o carta porte en ciertos traslados. Lista de empaque con peso bruto, neto y dimensiones.

con peso bruto, neto y dimensiones. Contrato o pedido de compra cuando el cliente lo solicita para sustentar la operación.

Documentación técnica o de soporte

Dependiendo del producto, agrega lo siguiente:

Certificados de origen para aprovechar preferencias arancelarias en tratados comerciales.

para aprovechar preferencias arancelarias en tratados comerciales. Permisos sanitarios o fitosanitarios en alimentos, plantas, animales o sus derivados.

en alimentos, plantas, animales o sus derivados. Etiquetado o fichas técnicas si el mercado destino exige información específica.

si el mercado destino exige información específica. Certificados de calidad o análisis de laboratorio en sectores como químicos, alimentos procesados o medicamentos.

Por ejemplo, si exportas cerveza artesanal desde Puebla a un distribuidor en Estados Unidos, el cliente puede pedir etiqueta en inglés, ficha técnica y documentos fiscales consistentes con la mercancía embarcada. Si exportas berries desde Jalisco, la autoridad y el comprador pondrán más atención en certificados sanitarios, trazabilidad y condiciones de empaque.

Permisos y regulaciones según el tipo de producto

No toda mercancía se exporta bajo el mismo nivel de control. Algunas partidas requieren autorizaciones adicionales antes de salir del país. Para evitar contratiempos, identifica si tu producto cae en alguna de estas categorías:

Agroalimentarios: frutas, hortalizas, carne, lácteos, miel, bebidas y procesados con vigilancia sanitaria.

frutas, hortalizas, carne, lácteos, miel, bebidas y procesados con vigilancia sanitaria. Químicos y cosméticos: productos que pueden requerir fichas de seguridad, registros y validaciones técnicas.

productos que pueden requerir fichas de seguridad, registros y validaciones técnicas. Textiles y calzado: pueden necesitar soportes de origen y atención especial en etiquetado o composición.

pueden necesitar soportes de origen y atención especial en etiquetado o composición. Productos regulados por sectores especiales: como medicamentos, dispositivos médicos, materiales peligrosos o residuos.

En la práctica, exportar tequila desde Jalisco no implica la misma ruta documental que exportar refacciones automotrices desde Guanajuato. En el primer caso, el cumplimiento con denominación de origen, certificados y etiquetado cobra mayor peso; en el segundo, la correcta clasificación arancelaria y la logística industrial suelen ser más críticas. Por eso, el producto manda.

Lo que conviene tener presente

Antes de enviar tu primera o próxima exportación, revisa este checklist final: confirmar que la mercancía esté correctamente clasificada; validar si requiere permiso, certificado o aviso; verificar que la factura comercial coincida con el embarque; asegurar que el empaque proteja el producto durante el traslado; definir claramente el Incoterm; coordinar con el agente aduanal la transmisión del pedimento; y comprobar que el cliente en el exterior acepte la documentación emitida desde México. Si exportas de forma recurrente, también conviene estandarizar formatos internos, crear una carpeta digital por operación y mantener un expediente por cliente o destino.

Exportar en México es más sencillo cuando el proceso se trabaja como una lista de verificación y no como una improvisación. Si tienes listo el marco fiscal, los documentos comerciales, la fracción arancelaria y los permisos aplicables, reduces errores y aceleras el despacho. En un negocio exportador, el orden documental no es un extra: es parte de la competitividad.