El Institute of the Arts Barcelona (IAB) realizará por primera vez sus audiciones de Danza Contemporánea y Danza Comercial en la Ciudad de México

El Institute of the Arts Barcelona (IAB), institución líder en formación universitaria en artes escénicas, acogerá por primera vez sus Audiciones Internacionales 2025–2026 para los programas de grado universitario BA (Hons) Commercial Dance, BA (Hons) Contemporary Dance y curso preparatorio – Foundation Dance, en la ciudad de México.

Los programas de danza del IAB tienen una duración de 3 años académicos, se imparten 100 % en inglés y están validados por la Liverpool John Moores University (LJMU) del Reino Unido:

BA (Hons) Contemporary Dance : es un grado intensivo de tres años diseñado para desarrollar tanto la precisión técnica como la creatividad artística de la danza contemporánea Incluye técnicas como Release, Floor Work, Horton, Cunningham, improvisación, partnering, repertorio, entre otras, y clases complementarias como ballet, coreografía y hip hop.

BA (Hons) Commercial Dance : formación inmersiva orientada al mundo de la danza comercial. Incluye estilos como jazz comercial, hip-hop / funk, vogue / femme, además de clases de ballet, interpretación, aerial skills y clases de preparación para la industria.

Foundation Dance es una formación intensiva a tiempo completo, que se desarrolla de septiembre a marzo, dirigida a estudiantes con experiencia previa que desean perfeccionar y acelerar su desarrollo técnico en danza contemporánea y comercial.

Las audiciones se llevarán a cabo el 14 de diciembre de 2025 en la Compañía Nacional de Danza, ubicada en Plaza Ángel Salas S/N, Colonia Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (C.P. 11580).

Esta prueba de acceso forma parte de la gira internacional del IAB para descubrir a nuevos talentos de la danza interesados en formarse en un entorno creativo, profesional y multicultural en Europa.

Información sobre las audiciones

Fecha límite de aplicación: 7 de diciembre de 2025

Fecha de audición: 14 de diciembre de 2025

Lugar: Compañía Nacional de Danza, Plaza Ángel Salas S/N, Col. Chapultepec Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580, Ciudad de México

Más información y registro: www.iabarcelona.com/auditions/mexico-city

Durante los próximos meses, el equipo artístico y académico del IAB recorrerá diversas ciudades del mundo para descubrir nuevos talentos que aspiran a formarse en un entorno creativo, exigente y multicultural.

Fechas y ubicaciones confirmadas de audiciones presenciales:

Barcelona: 29 de noviembre de 2025, 17 de enero de 2026, 28 de febrero de 2026, 21 de marzo de 2026

Oporto : 31 de enero de 2026

Lisboa : 1 de febrero de 2026

Estocolmo : 14 de febrero de 2026

Oslo : 15 de febrero de 2026

Londres : 21 de febrero de 2026

: 21 de febrero de 2026 Ámsterdam: 15 de marzo de 2026

Sobre el Institute of the Arts Barcelona (IAB)

IAB es una institución de artes escénicas que ofrece grados universitarios en arte dramático, danza y teatro musical, certificados por LJMU (Liverpool John Moores University) en inglés, lo que garantiza un reconocimiento académico de alta calidad a nivel mundial. Cuenta con más de 10 años de experiencia en formación y casi 600 alumnos de más de 60 países del mundo.



Source: Mexicomex Comunicae