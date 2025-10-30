Peoplenext impulsa la Gestión de la Experiencia Humana (HXM) para transformar el talento

En un entorno donde las empresas buscan destacar no solo por sus resultados, sino por su capacidad de atraer, desarrollar y retener talento, la experiencia humana se posiciona como el eje de la gestión empresarial. Con esta visión, Peoplenext impulsa la Gestión de la Experiencia Humana (HXM), un modelo que transforma la relación entre las organizaciones y su gente, poniendo al colaborador en el centro

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, las organizaciones están comprendiendo que el verdadero motor del crecimiento no solo reside en la eficiencia operativa, sino en las personas que con su trabajo hacen posible cada logro. En este contexto surge la Gestión de la Experiencia Humana o Human Experience Management (HXM), un enfoque innovador que está redefiniendo la manera en que las empresas gestionan el talento y fortalecen la relación con sus colaboradores.

La HXM es la evolución natural de la gestión tradicional de capital humano (HCM). Mientras que la HCM se enfoca en los procesos administrativos y operativos del personal, la Gestión de la Experiencia Humana pone a las personas en el centro de la estrategia organizacional.

En PeopleNext mencionan que este nuevo enfoque busca entender las necesidades, motivaciones y experiencias de los empleados para diseñar entornos laborales que promuevan la satisfacción, el compromiso y la productividad.

En lugar de ver al colaborador como un recurso, la HXM lo reconoce como un individuo con aspiraciones, emociones y metas personales que influyen directamente en los resultados del negocio.

Karolina Llanos, especialista en procesos de recursos humanos asegura que:

Implementar una verdadera HXM, implica combinar la tecnología, los datos y la empatía organizacional. Las empresas recogen información a través de encuestas, entrevistas y herramientas de análisis del comportamiento digital para comprender qué impulsa o frena la experiencia de sus empleados.

Con estos datos, los líderes pueden tomar decisiones informadas para mejorar la comunicación interna, el liderazgo, la formación profesional y los programas de reconocimiento. La clave está en diseñar experiencias laborales personalizadas: desde la incorporación del nuevo talento hasta su desarrollo profesional, cada interacción debe contribuir a fortalecer el vínculo emocional entre el colaborador y la empresa.

Karolina Llanos destaca que:

«Las empresas que adoptan un enfoque HXM reportan niveles más altos de compromiso, retención y productividad. Al comprender y atender las expectativas de los empleados, las organizaciones construyen culturas laborales más sólidas, reducen la rotación de personal y mejoran la reputación corporativa».

Además, al alinear la experiencia de los colaboradores con los objetivos del negocio, la HXM impulsa la innovación, la eficiencia operativa y el crecimiento sostenible. En un mercado laboral donde el talento calificado es cada vez más escaso, la experiencia humana se convierte en una ventaja competitiva clave.

Con más de 10 años en el sector, en Peoplenext saben que la adopción de plataformas tecnológicas especializadas, como SAP SuccessFactors, es fundamental para hacer realidad la gestión de la experiencia humana.

Estas soluciones permiten centralizar información del ciclo de vida del colaborador, automatizar procesos de recursos humanos e incluso ofrecer análisis predictivos basados en inteligencia artificial.

«Con este tipo de herramientas, las empresas pueden anticipar necesidades, personalizar experiencias y medir el impacto de sus estrategias de talento en tiempo real, fortaleciendo así la conexión entre las personas y los objetivos de la empresa», finalizó Karolina.



