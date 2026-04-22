Datavault AI amplía cartera de propiedad intelectual con concesión de nueva patente y avisos de concesión

Se basa en las patentes de licencias de contenido de diciembre de 2025 y en la concesión de tokenización de créditos de carbono; refuerza su foso de propiedad intelectual en valoración de datos, financiación virtual y preparación fiscal tokenizada

LATINOAMÉRICA (Abril 22 de 2026). Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ: DVLT), líder en monetización de datos impulsada por IA, acreditación, engagement digital y tecnologías de tokenización de activos del mundo real («RWA»), anunció hoy la concesión de la Patente de EE. UU. nº 12.596.819 y los avisos de concesión de dos solicitudes adicionales de patentes estadounidenses. Este hito se basa directamente en la concesión en diciembre de 2025 de dos patentes fundamentales para la concesión de licencias de contenido basada en blockchain y la monetización tokenizada, ampliando aún más su sólida cartera de propiedad intelectual, encabezada por la patente definitoria del sector de tokenización de créditos de carbono.

Aspectos clave para inversores

Una nueva patente concedida y dos avisos de concesión amplían la protección en tres plataformas de alto valor: valoración y monetización de datos validados por IA, financiación de ubicaciones virtuales tokenizadas y preparación automatizada de declaraciones fiscales para activos digitales y DeFi, abordando directamente los desafíos de cumplimiento del formulario 1099-DA.

Refuerza las tecnologías Sumerian® Crypto Anchors, DataValue®, DataScore® e Information Data Exchange® (IDE®) de la compañía con cifrado resistente a la computación cuántica e inmutabilidad blockchain, sustentando una creciente cartera de contratos de tokenización y acuerdos de licencia.

Llega en un momento en que concluye la primera temporada completa de presentación del formulario 1099-DA del IRS, en medio de obstáculos operativos reportados —incluyendo entregas tardías por parte de Coinbase, Kraken y Gemini—, lo que demuestra una clara demanda de las soluciones fiscales automatizadas y tokenizadas de Datavault AI.

Los casos de uso habilitados incluyen materias primas tokenizadas (cobre, oro, metales preciosos), activos de datos agrícolas/genómicos/sanitarios, gemelos digitales NIL, mercados virtuales de biotecnología financiados y automatización fiscal inteligente, integrándose de forma nativa con la flota de GPU edge y la infraestructura HPC de la compañía.

Apoya directamente el objetivo de ingresos de Datavault AI para 2026 de al menos 200 millones de dólares, acelera la comercialización en fintech, sanidad, biotecnología, energía, agricultura, deporte y entretenimiento y Web3, y abre nuevas oportunidades de licencias y asociaciones.

Alcance de las últimas protecciones

Patente de EE. UU. nº 12.596.819 – «Método y sistema para la valoración de datos y plataforma segura de monetización comercial» (concedida)»: cubre una plataforma integral con permisos que abarca la contribución voluntaria de datos, la valoración automatizada impulsada por IA, el almacenamiento tokenizado en blockchain en Datavault® y la negociación en mercados abiertos con vías de compensación flexibles (ventas, licencias, recompensas, contribuciones benéficas).

Solicitud de patente de EE. UU. nº 17/842,220 – «Sistema y método para la financiación de una ubicación virtual» (aviso de concesión): protege la financiación, autenticación y operación tokenizada de ubicaciones virtuales específicas de organizaciones, incluyendo donaciones en múltiples monedas, tokenización integrada de eventos y activos, publicidad alineada con carteras y mecanismos de compensación para contribuyentes de datos.

Solicitud de patente de EE. UU. nº 17/507,459 –»Plataforma y método para la preparación de una declaración fiscal» (aviso de concesión): cubre la preparación automatizada de declaraciones fiscales para clientes y empleados, con gestión especializada de declaraciones tokenizadas para actividad de activos digitales y DeFi, procesamiento de formularios en back-end y adaptación dinámica a códigos fiscales en evolución, abordando específicamente las cargas de conciliación y las brechas de visibilidad que afectan a la primera temporada del 1099-DA.

Contexto de mercado y vientos de cola

Estas presentaciones posicionan a Datavault AI en la convergencia de tres mercados en rápida expansión. Los activos del mundo real tokenizados ya han superado los 30.000 millones de dólares en valor en cadena (datos de RWA.xyz 2025), y Boston Consulting Group y ADDX proyectan que el mercado global superará los 16 billones de dólares para 2030.

Implicaciones para inversores y perspectiva estratégica

En conjunto, las patentes concedidas y las solicitudes aprobadas amplían la cobertura de propiedad intelectual en torno a innovaciones que transforman datos en bruto en activos tokenizados y negociables, y permiten la financiación transparente, la monetización y la gestión fiscal automatizada de entornos virtuales y carteras de activos digitales. Se espera que estas tecnologías se integren perfectamente con la futura flota de GPU edge y la infraestructura de computación de alto rendimiento de Datavault AI, acelerando el procesamiento de valoración mediante IA y la ejecución de contratos de tokenización.

«La obtención de esta patente y los avisos de concesión de dos solicitudes adicionales validan nuestro liderazgo en la transformación de datos intangibles en capital verificable y monetizable, y en permitir a las organizaciones financiar y operar mundos virtuales con total transparencia y compensación para los usuarios», afirmó Nathaniel T. Bradley, fundador y director ejecutivo de Datavault AI. «Estas concesiones refuerzan nuestro foso competitivo y aceleran nuestro camino para captar una cuota significativa en los mercados de activos de datos, activos del mundo real y preparación fiscal de activos digitales, impulsando directamente nuestro objetivo de ingresos de 200 millones de dólares para 2026 y ampliando nuestra cartera de contratos de tokenización.»

Para obtener más información sobre la estrategia de crecimiento de Datavault AI, su hoja de ruta de comercialización y su visión a largo plazo para desbloquear valor a partir de datos y propiedad intelectual mediante tokenización y licencias, se anima a los inversores a ver la reciente entrevista en Nasdaq con el CEO Nathaniel Bradley, presentada por Tech Edge y disponible en https://vimeo.com/1176174810

Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ: DVLT) es pionera en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales a través de sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos. Más información en https://dvlt.ai/

Contacto

Nombre contacto: Edward Barger

Descripción contacto: Vicepresidente de Relaciones con Inversores en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: 267-817-7251

Fuente: Central de Noticias AndeanWire