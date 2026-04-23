Fundación DEACERO colabora en la Jornada de Salud en el municipio de Villagrán, Guanajuato

El lunes 20 de abril se llevó a cabo el inicio de la Jornada de Salud gratuita en Villagrán, Guanajuato, con el objetivo de acercar servicios médicos a la población y fomentar una cultura de atención preventiva en el municipio

La inauguración, realizada en el centro de la localidad, fue presidida por Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, presidenta municipal de Villagrán, y contó con la presencia del senador Emmanuel Reyes Carmona; Armando Alcodzi, coordinador de Diplomacia de la Ciencia, así como representantes del sector privado, entre ellos Cristina Herrera por parte de Fundación DEACERO y el Dr. José Armando Paredes en representación de Fundación Medical Impact. La jornada forma parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la atención médica comunitaria mediante esquemas de colaboración entre sociedad civil, sector privado y autoridades locales.

La Jornada de Salud constituye un esfuerzo impulsado por la sociedad civil en alianza con autoridades municipales y la comunidad de Villagrán, en el que se prioriza la promoción y prevención de la salud, especialmente para personas en condiciones de vulnerabilidad que enfrentan dificultades para trasladarse a recibir atención médica o que no cuentan con acceso a servicios de salud. El proyecto, implementado por Medical Impact A.C. con el apoyo de Fundación DEACERO, representa un avance en el acceso equitativo a servicios médicos y refleja el compromiso de la sociedad civil por contribuir al desarrollo social de las comunidades.

Durante el evento de inauguración, la presidenta municipal Cinthia Teniente agradeció la colaboración de las fundaciones participantes, destacando que el trabajo conjunto permitirá generar un impacto positivo en la salud pública del municipio. Por su parte, el senador Emmanuel Reyes Carmona subrayó que esta nueva etapa de colaboración en Villagrán, basada en el uso transparente de los recursos y en la participación de la sociedad civil, permite que los apoyos lleguen directamente a las comunidades que más lo necesitan.

Cristina Herrera, representante de Fundación DEACERO, destacó la importancia de reducir las brechas de desigualdad en el acceso a servicios médicos y reconoció el papel de las alianzas público-privadas para implementar estrategias de alto impacto social. El apoyo de Fundación DEACERO al proyecto refuerza la misión de la organización de promover el progreso social en las comunidades vecinas a sus operaciones y contribuye a ampliar el alcance de sus programas, que ya suman más de 15,339 beneficiarios directos, en línea con su objetivo de crear comunidades fuertes como el acero.