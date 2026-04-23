Planet Fitness® y Sultanes de Monterrey presentan una alianza que redefine el alto rendimiento

Planet Fitness® busca elevar el rendimiento, impulsar el bienestar integral y llevar la preparación física al siguiente nivel

Planet Fitness® cree que el juego no solo se gana en el terreno… se construye mucho antes. Hoy, da un paso que marca un antes y un después en su visión del deporte en México al anunciar la colaboración con los Sultanes de Monterrey, una de las instituciones más emblemáticas del país.

Más que una colaboración, esta unión representa un compromiso compartido: elevar el rendimiento, impulsar el bienestar integral y llevar la preparación física al siguiente nivel. Como parte de esta iniciativa, Planet Fitness® realizó la donación de equipo de gimnasio de última generación, creando un espacio diseñado para potenciar cada entrenamiento, cada recuperación y cada momento clave dentro del estadio de los Sultanes.

Este nuevo gimnasio no es solo un espacio físico. Es el lugar donde la disciplina se convierte en resultados, donde la tecnología respalda el talento y donde cada atleta encuentra las herramientas necesarias para superar sus propios límites. Aquí es donde se entrena el alto rendimiento.

Con esta acción, Planet Fitness® reafirma su propósito de democratizar el acceso al fitness, llevando infraestructura de primer nivel no solo a sus socios, sino también al deporte profesional. Porque cuando el entorno está a la altura del talento, el impacto trasciende el juego.

A lo largo de su presencia en México, Planet Fitness® ha trabajado para construir comunidades más fuertes, activas y seguras. Hoy, junto a los Sultanes de Monterrey, da un paso más allá: impulsar el futuro del deporte desde su preparación.

Porque el juego está cambiando… y lo lo están entrenando.

Acerca de Planet Fitness®

Fundada en 1992 en Dover, New Hampshire, Planet Fitness® es una de las franquicias y operadoras de centros de acondicionamiento físico más grandes y de más rápido crecimiento en el mundo, por número de socios como de ubicaciones. Al 30 de septiembre de 2025, Planet Fitness® contaba con aproximadamente 20.7 millones de socios y 2,795 clubes en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México, Australia y España. La misión de la compañía es mejorar la vida de las personas ofreciendo una experiencia de ejercicio de alta calidad en un ambiente acogedor y sin intimidaciones, conocido como la Zona Libre de Críticas® (Judgement Free Zone®). Más del 90 % de los clubes Planet Fitness® son propiedad y están operados por hombres y mujeres de negocios independientes.