Habilidades para la vida, bienestar que se traduce en acción: Tecmilenio

El bienestar en la educación es una competencia práctica, respaldada por evidencia científica que demuestra su impacto en el rendimiento académico, la toma de decisiones y la salud emocional de los jóvenes. La UNESCO declara que la educación de calidad depende cada vez más de habilidades como la toma de decisiones responsables, la autorregulación, la empatía y las capacidades de relación

En un contexto donde los adolescentes enfrentan altos niveles de estrés, sobrecarga informativa y cambios sociales acelerados, las instituciones educativas se encuentran ante un reto urgente: formar estudiantes que no solo acumulen conocimientos, sino que también cuenten con herramientas reales para aplicarlos de manera consciente, equilibrada y útil en su vida cotidiana.

Aprender para los jóvenes ya no significa únicamente dominar contenidos, sino ser capaces de gestionar emociones, resolver problemas, comunicarse con claridad y tomar decisiones que favorezcan su bienestar presente y su desarrollo futuro.

En este contexto, la evidencia científica es consistente: las habilidades socioemocionales influyen directamente en el bienestar, el rendimiento académico y la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones saludables y construir relaciones positivas.

El informe Global Education Monitoring (2024) de la UNESCO destaca que «el liderazgo está en la educación de calidad», y que dicha calidad depende, cada vez más, de habilidades como la toma de decisiones responsables, la autorregulación, la empatía y las capacidades de relación.

Esta visión invita a comprender que las escuelas deben convertirse en espacios donde los estudiantes no solo sean acompañados en su aprendizaje académico, sino también en su formación emocional, cívica y humana. En este mundo en constante transformación, formar líderes jóvenes capaces de comunicarse con claridad, resolver conflictos, actuar con ética y construir bienestar colectivo no es un valor agregado: es una necesidad educativa y social impostergable.

En este escenario, Prepa Tecmilenio se consolida como una de las instituciones educativas en México que apuesta por enseñar el bienestar como una competencia práctica, a través de un modelo formativo diseñado para que los adolescentes aprendan a vivir con equilibrio, propósito y resiliencia. Así, el bienestar no es un concepto abstracto, sino una práctica concreta que se convierte en habilidades aplicables al día a día de los estudiantes.

«En Prepa Tecmilenio, el bienestar se traduce en acción: lo enseñamos en forma de habilidades que los estudiantes pueden usar todos los días», afirma Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmilenio. Estas competencias incluyen el manejo emocional con un enfoque positivo, el uso de las fortalezas personales como herramientas de bienestar, la comunicación efectiva como generador de relaciones positivas y el desarrollo de habilidades como pensamiento crítico, toma de decisiones y liderazgo consciente, que permiten a los jóvenes motivar, colaborar e incidir de forma ética y consciente en su entorno.

Para madres y padres, este enfoque ofrece la tranquilidad de saber que sus hijos crecen como personas equilibradas y resilientes. Como señala Reséndiz: «Educar para el futuro significa enseñar a resolver, comunicar, liderar y decidir con inteligencia emocional. Las familias pueden confiar en que sus hijos están aprendiendo no solo a aprobar exámenes, sino a vivir con propósito».

De esta manera, Prepa Tecmilenio demuestra que formar para el futuro significa enseñar a vivir plenamente en el presente. Cuando el bienestar se convierte en acción, las habilidades para la vida se transforman en herramientas que acompañan a los estudiantes más allá del aula, guiándolos a construir un camino propio, consciente y significativo.