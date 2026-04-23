EMP 2026 reafirma su liderazgo como el principal punto de encuentro de proveeduría para la industria mueblera en México

El Encuentro de Maquinaria y Proveeduría reunirá en Ciudad de México a fabricantes, diseñadores y proveedores clave del sector, del 27 al 29 de mayo en Centro Banamex. En esta edición, el evento presentará la activación «Carpintería en Acción con El Carpientero», una experiencia práctica y dinámica encabezada por el creador de contenido Orlando Núñez

Organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera (AMPIMM), el Encuentro de Maquinaria y Proveeduría para el Sector Mueblero (EMP 2026) reafirma su posición como el evento más relevante en México para la proveeduría, maquinaria y tecnología enfocada en la fabricación de muebles.

Se trata de un evento altamente segmentado que conecta a los principales fabricantes de mobiliario con proveedores especializados en materiales, herrajes, recubrimientos, maquinaria, herramientas, software y servicios. EMP 2026 es, además, el único encuentro en Ciudad de México que reunirá en un mismo espacio a diseñadores, arquitectos, distribuidores y compradores profesionales, generando un entorno donde los negocios fluyan, las tendencias se descubran y las alianzas se fortalezcan.

Más de 2,000 profesionales del sector mueblero asistirán a esta edición en busca de nuevas soluciones que impulsen la innovación y productividad en sus procesos. Durante tres días, los asistentes podrán conocer de primera mano las últimas tendencias y desarrollos tecnológicos presentados por empresas líderes.

Entre los principales beneficios del evento destacan:

Un espacio ideal de networking para profesionales del sector mueblero e interiorismo.

Acceso a innovaciones en productos, materiales y soluciones técnicas.

Exhibición especializada con proveedores de maquinaria, materias primas, madera, herramientas, telas, recubrimientos, adhesivos, iluminación, software y componentes.

EMP 2026 contará con la participación de reconocidas empresas como Adeltex, Blum, Bosch, FELDER Group, Gimatec, REHAU, Promob, entre otras, consolidando una oferta integral para toda la cadena de valor de la industria.

Experiencia en vivo: «Carpintería en Acción»

Como parte de las innovaciones de esta edición, el evento presentará la activación «Carpintería en Acción con El Carpientero», una experiencia práctica y dinámica encabezada por el creador de contenido Orlando Núñez, conocido como «El Carpientero».

Durante tres días se llevarán a cabo seis demostraciones en vivo (dos por día), en las que los asistentes podrán aprender técnicas reales de carpintería mediante procesos completos de fabricación de mobiliario:

Día 1: Elaboración de un buró.

Día 2: Fabricación de una cajonera.

Día 3: Construcción de un gabinete de cocina.

Estas sesiones permitirán conocer desde la planeación, cortes y armado, hasta los acabados finales, utilizando materiales y herramientas de los mismos expositores. La activación busca no solo capacitar, sino también inspirar a los asistentes, reforzando el posicionamiento de EMP como una plataforma de conocimiento, innovación y conexión para la industria.

Detalles del evento

EMP 2026 se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de mayo, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en Centro Banamex, Ciudad de México. La entrada es gratuita con registro previo.

Acerca de AMPIMM

Fundada en 2003, la Asociación Mexicana de Proveedores de la Industria Maderera y Mueblera (AMPIMM) nació con la misión de representar y fortalecer a los importadores, distribuidores de componentes, materias primas, maquinaria y a todas aquellas empresas que ofrecen servicios especializados para la industria maderera, del mueble y del interiorismo.

Desde sus inicios, AMPIMM se ha consolidado como un referente estratégico dentro del sector, impulsando el crecimiento y la profesionalización de la proveeduría en México. Su labor se centra en fortalecer la cadena de suministro, promover prácticas sostenibles, y generar oportunidades de negocio y desarrollo para todos sus asociados.