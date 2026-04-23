Resultados financieros 2025: Bosch México registra crecimiento de doble dígito

De las ventas totales, 90 % corresponde a la manufactura. La Fundación Robert Bosch México cumple 10 años de operaciones beneficiando a más de 200,000 personas

Bosch, líder mundial de tecnología y servicios, cerró su ejercicio fiscal 2025 con ventas netas totales de 84,500 millones de pesos (4,400 millones de dólares) en México, incluyendo ventas de empresas no consolidadas y entregas internas a empresas afiliadas, registrando un crecimiento interanual de 10.6 % ó 5.5 % ajustado por los efectos del tipo de cambio. Las ventas consolidadas a terceros ascendieron a 44,800 millones de pesos (2,300 millones de dólares).

El desempeño de la compañía refleja la potencia de Bosch México como base estratégica de manufactura para la región de Norteamérica —90 % de las ventas corresponde a este segmento.

«La estrategia de la empresa de los últimos años con inversiones y expansiones en México, reputación como una empresa con alta calidad en sus productos y servicios, y capital humano, han permitido un resultado positivo en 2025 para Bosch México a pesar de las fuertes presiones del mercado a nivel global», destacó Alexander Firsching, presidente de Bosch México.

Todos los sectores de negocio de Bosch tienen presencia en México. «Nuestros productos, soluciones tecnológicas y servicios están orientados a beneficiar diferentes aspectos de la vida de las personas, desde hacerla más sencilla y emocionante con calentadores, electrodomésticos, herramientas, industria automatizada o software, hasta salvarla con dispositivos para la industria automotriz», agregó Firsching.

Al 31 de diciembre de 2025, Bosch emplea a alrededor de 18,000 personas; cuenta con 16 ubicaciones en México, 11 de las cuales son de manufactura, incluyendo 7 plantas de tecnología para la industria automotriz, una de electrodomésticos, una de tecnología industrial, una de herramientas eléctricas y una de aire acondicionado; también tiene un centro de desarrollo de software, oficinas corporativas y centro logístico.

Fortaleciendo a las comunidades a través de la educación y el desarrollo

Bosch apoya el desarrollo de talento mediante su programa de educación dual —activo desde hace 60 años en México con 300 jóvenes por año— y ‘MexCellence’, que otorgó 78 becas en 2025 y ha beneficiado a más de 300 estudiantes desde 2014. La Fundación Robert Bosch México celebra en 2026 su décimo aniversario con 400 proyectos y más de 200,000 personas beneficiadas. A esto se suma el Fondo Bosch para la Comunidad, que este año inicia operaciones en México con apoyo de «The Philanthropic Initiative».

Luego de un piloto en curso para apoyar proyectos educativos en 5 instituciones: Universidad Politécnica de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y Universidad Autónoma del Estado de México; el Fondo Bosch para la Comunidad iniciará actividades en México, con el apoyo de «The Philanthropic Initiative» ampliando el espectro de donaciones con fondos de Norteamérica.

Perspectivas 2026

En el primer trimestre los ingresos crecieron ~5 % ajustado por tipo de cambio. «La competitividad es la base del crecimiento rentable y fortalece la capacidad de inversión», señaló Markus Forschner, director financiero de Robert Bosch GmbH. Como parte de su gestión financiera, Bosch emitirá bonos y publicará por primera vez estados financieros intermedios y un informe semestral.