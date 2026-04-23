Fundación Misión de Doña Margarita lanza sorteo para apoyar programas de capacitación para mujeres

Es el brazo de apoyo social del embotellador Grupo RICA. La totalidad de los fondos serán destinados a fortalecer sus programas de capacitación, autoempleo y emprendimiento para mujeres en Hidalgo y Morelos, y la iniciativa que tiene como pieza central la escultura en bronce «Kardia 2025», de la artista Inés Cusi

El brazo de apoyo social del embotellador Grupo RICA, la Fundación Misión de Doña Margarita, A.C. anuncia la realización de un Sorteo con Causa con el que busca recaudar recursos para fortalecer y ampliar sus programas de capacitación integral, autoempleo y emprendimiento dirigidos a mujeres y sus familias en las regiones de Pachuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.

Como parte de esta iniciativa, la organización exhibe la escultura en bronce «Kardia 2025», de la artista Inés Cusi, valuada en 71 mil 862 pesos, pieza que será el eje central del sorteo. De acuerdo con la Fundación, esta obra representa valores como el impulso vital, la valentía y la solidaridad, principios alineados con la labor social que realiza desde hace más de dos décadas.

La asociación civil, que cuenta con 27 años de trayectoria, informó que ha beneficiado a más de 39 mil personas a través de sus programas de desarrollo integral, enfocados en la capacitación para el trabajo y el acompañamiento a emprendedoras. El sorteo forma parte de sus acciones de procuración de fondos y sensibilización social, y cuenta con autorización de la Secretaría de Gobernación, bajo el permiso SEGOB No. 20260062PS02.

La escultura «Kardia 2025» se encuentra en exhibición itinerante en dos sedes de Hidalgo: la Embotelladora Las Margaritas, ubicada en Camino a Pozos Téllez km 1.5, C.P. 42186, Mineral de la Reforma, y el Centro Comercial Galerías Pachuca, en Camino Real de la Plata 102, Zona Plateada, Pachuca. Con ello, la Fundación busca acercar el arte al público y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de respaldar proyectos sociales con impacto comunitario.

El donativo por boleto es de 500 pesos, mientras que el sorteo se llevará a cabo el próximo 15 de mayo a las 10:00 horas en la sede de la Embotelladora Las Margaritas, en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La Fundación señaló que la totalidad de los recursos recaudados será destinada al fortalecimiento y ampliación de los programas que impulsa en sus centros de atención en Pachuca y Cuautla, así como en su modalidad virtual, con alcance nacional e internacional.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a difundir esta iniciativa para ampliar su alcance y fomentar la participación en una causa orientada al desarrollo integral de las mujeres.

Grupo RICA, embotellador de la Industria Mexicana de Coca-Cola con más de 80 años de historia, mantiene presencia en Hidalgo, Cuautla, Morelos y parte de la sierra de Puebla, y participa en acciones enfocadas en el desarrollo de las comunidades donde opera.

Para mayores informes, la Fundación Misión de Doña Margarita puso a disposición los teléfonos 771 213 3268 y 771 715 0256 en Pachuca, así como 735 206 9910 y 735 154 3395 en Cuautla.