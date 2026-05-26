Las Mujeres de Danfoss HVAC-R: Rompiendo barreras, transformando el futuro

Para Danfoss las mujeres son muy importantes en el ámbito de la HVAC-R, por su empeño y dedicación

Con el objetivo de inspirar, conectar y abrir camino a las nuevas generaciones de mujeres dentro de la industria HVAC-R, Danfoss México llevó a cabo el pasado 12 de mayo el evento «Mujeres HVAC-R: Rompiendo barreras, transformando el futuro», una iniciativa enfocada en promover la equidad, el liderazgo y la atracción de talento femenino en los sectores de refrigeración, climatización y eficiencia energética.

El encuentro contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el impacto de las mujeres dentro de una industria clave para la transición energética y el desarrollo sostenible.

Durante la jornada se realizó un panel de conversación en el que mujeres líderes que inspiran en Danfoss México compartieron sus experiencias profesionales, aprendizajes y los retos que han enfrentado dentro de una industria en constante evolución tecnológica. A través de historias reales de crecimiento, innovación y liderazgo, las participantes destacaron la importancia de impulsar espacios más diversos e incluyentes que permitan fortalecer el talento del futuro.

«Danfoss cree que la diversidad no solo transforma equipos: impulsa la innovación y el futuro de la industria. Crear espacios donde las nuevas generaciones visualicen oportunidades reales de desarrollo en refrigeración y climatización es clave para construir un sector más competitivo, sostenible y equitativo», destacó Karina Rojas, Technical Support & Applications Manager en Danfoss México.

Como parte de la experiencia, las asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones de Danfoss, donde conocieron algunas de las soluciones y tecnologías que la empresa desarrolla para acelerar la descarbonización, mejorar la eficiencia energética y transformar sectores estratégicos como la refrigeración, los data centers, los edificios inteligentes y la industria alimentaria.

Esta iniciativa forma parte del compromiso global de Danfoss con la equidad, la inclusión y el desarrollo de talento diverso, promoviendo entornos laborales donde más mujeres puedan participar activamente en áreas STEM y en industrias tradicionalmente liderada por hombres. A través de programas de acercamiento académico, mentoría y desarrollo profesional, la compañía busca contribuir a la construcción de un futuro más innovador y sostenible para todos.

La industria HVAC-R atraviesa una transformación acelerada impulsada por la electrificación, la digitalización y los objetivos globales de sostenibilidad, lo que hace cada vez más importante atraer nuevas generaciones de profesionales capaces de liderar el cambio tecnológico y ambiental que demanda el mundo.

Con eventos como «Mujeres HVAC-R: Rompiendo barreras, transformando el futuro», Danfoss reafirma su compromiso de seguir generando oportunidades, inspiración y conexiones que impulsen el crecimiento del talento femenino y fortalezcan el futuro de la industria.