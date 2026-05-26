La infraestructura de los estadios mexicanos será puesta a prueba durante la justa mundialista: Fracttal

El mantenimiento inteligente, realizado por medio de IA y nuevas tecnologías será determinante para el éxito del evento. Fracttal señala que los recintos deportivos están migrando hacia nuevos modelos operativos basados en IA y mantenimiento predictivo para mejorar la eficiencia

A menos de un mes del torneo mundialista, México enfrenta un reto que va mucho más allá del espectáculo deportivo: garantizar la operación continua de estadios, sistemas de movilidad e infraestructura ante millones de visitantes y una exposición global sin precedentes.

Las sedes mexicanas del torneo —el Estadio Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara— atraviesan procesos de modernización enfocados no solo en experiencia del aficionado y conectividad, sino también en resiliencia operativa, seguridad y mantenimiento de infraestructura crítica.

En este contexto, especialistas de la industria advierten que el mantenimiento predictivo impulsado por inteligencia artificial (IA) y sensores IoT se está convirtiendo en uno de los componentes menos visibles, pero más importantes, en la operación de grandes recintos deportivos.

Un fallo eléctrico, problemas en sistemas hidráulicos, climatización, accesos, CCTV o redes de comunicación durante un partido mundialista podrían afectar no solo la experiencia de decenas de miles de asistentes, sino también transmisiones internacionales, protocolos de seguridad y operaciones logísticas de alto nivel.

«La conversación sobre estadios inteligentes normalmente se centra en pantallas, conectividad o experiencia del fan, pero el verdadero desafío está detrás de la operación diaria del inmueble. Hoy la IA y IoT permite anticipar fallas antes de que ocurran y mantener miles de activos funcionando simultáneamente», dice Tomás Allen, VP Sales Latam para Fracttal, empresa tecnológica especializada en mantenimiento predictivo para grandes operaciones industriales e infraestructura compleja.

La administración de un estadio moderno implica supervisar miles de activos críticos: sistemas eléctricos, iluminación, climatización, elevadores, señalética, accesos, videovigilancia, redes hidráulicas y estructuras metálicas, entre otros.

De acuerdo con datos de la industria de facility management y mantenimiento industrial, los modelos predictivos basados en IA pueden reducir en más de 50 % los tiempos de inactividad no programados y disminuir significativamente los costos asociados a reparaciones de emergencia.

«El cambio es relevante en eventos masivos. Un estadio contemporáneo funciona prácticamente como una pequeña ciudad temporal, donde convergen operaciones de seguridad, energía, transporte, alimentos, telecomunicaciones y control de multitudes», dice Allen.

Por ello, algunos de los principales recintos deportivos del mundo han comenzado a incorporar plataformas digitales capaces de monitorear en tiempo real el estado operativo de miles de componentes y generar alertas tempranas cuando un activo muestra señales de desgaste o riesgo de falla.

Uno de los ejemplos más relevantes en América Latina es el Estadio Maracaná, en Brasil, donde Fracttal participa en procesos de digitalización y mantenimiento inteligente rumbo al Mundial Femenil de 2027. «A través de plataformas de gestión y monitoreo, el recinto opera esquemas de supervisión integral sobre más de 100 mil activos vinculados a infraestructura crítica y servicios operativos», comparte el directivo.

El objetivo no es únicamente reducir costos de mantenimiento, sino evitar interrupciones durante eventos de alta demanda, extender la vida útil de la infraestructura y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

La tendencia también responde a una transformación más amplia dentro de la industria global del deporte, donde los estadios están evolucionando hacia modelos de operación cada vez más automatizados y conectados, similares a los utilizados en aeropuertos, plantas industriales o centros logísticos de gran escala.

Para México, la justa mundialista en puerta tiene un recurso que puede ser determinante en el éxito de la infraestructura local: el mantenimiento inteligente, un factor que va más allá de la eficiencia y alcanza la reputación, seguridad y continuidad operativa.