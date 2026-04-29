En temporada de la máxima fiesta de futbol, Nesquik celebra que México es una gran cancha para la diversión en familia

Nesquik refuerza su mensaje global sobre la importancia de crecer con diversión y presenta en México su invitación a «México es una Gran Cancha, Vuelve a Jugar», una campaña que enseña que el futbol no solo se trata de ver el partido a través de una pantalla; sino de jugarlo en familia y con amigos

En el marco de la máxima competencia internacional de futbol, Nesquik refuerza su mensaje global sobre la importancia de crecer con diversión y presenta en México su invitación a «México es una Gran Cancha, Vuelve a Jugar», una campaña que enseña que el futbol no solo se trata de ver el partido a través de una pantalla; sino de jugarlo en familia y con amigos. Con el hogar como el principal espacio de convivencia futbolera, la marca potencializa cada encuentro con la idea «México es una gran cancha» motivando a las familias a jugar y vivir momentos únicos a través de desayunos divertidos para arrancar el día y actividades post-partido que invitan a moverse, reír y fortalecer lazos afectivos. Porque el futbol no solo se ve: también se juega, se comparte y se celebra en familia.

El futbol está profundamente arraigado en la vida de los mexicanos: en 2018, el 80 % de los hogares en México vio algún partido de la máxima justa futbolera en el mundo (Nielsen Consumer LLC). Bajo esa misma pasión, la metáfora «México es una gran cancha» ejemplifica cómo parques y hogares pueden convertirse en espacios activos para la diversión y el juego, conectando con el niño interior e inspirando a madres y padres a traer de vuelta los mejores momentos de su infancia para revivirlos con sus seres queridos, tal como vivían el futbol deseando convertirse en porteros de la selección o el máximo goleador del partido.

«Durante este verano futbolero, se busca que cada familia encuentre una razón más para reunirse y divertirse, convirtiendo el máximo evento de futbol en momentos inolvidables, especialmente este año donde México es anfitrión. ‘Vuelve a Jugar’ es una invitación a hacer una pausa, estar presentes y convertir cualquier espacio —la sala, el patio o el parque— en una cancha para compartir, reír y crear recuerdos», comentó Victor Pérez, Brand Manager de Nesquik® en México.

Con un portafolio reconocido por su chocolate en polvo —además de su cereal y su versión lista para beber—, Nesquik acompaña distintos momentos de la rutina familiar, especialmente en temporada de partidos. La marca también impulsa opciones que aportan a una nutrición balanceada, como Nesquik Plus, con 85 % menos azúcar, sin sellos y fortificado con Vitamina C, Vitamina D, Vitamina B1 (tiamina), Hierro y Zinc; productos diseñados para complementar la leche con sabor y nutrientes esenciales.

Así, Nesquik recuerda que la diversión también es parte de crecer: cuando «México es una gran cancha», cualquier momento puede convertirse en una oportunidad para jugar, moverse y reconectar. Porque al final, lo más importante no es solo el marcador, sino los momentos que se crean juntos.

Datos clave de Nesquik

«Vuelve a Jugar» es una campaña multimarca en México que integra tres categorías: modificadores de leche, cereales y bebidas listas para beber.

Día Nacional de la Diversión: se celebra el cuarto fin de semana de abril.

Activaciones de campaña: 57 activaciones en puntos de venta y 4 activaciones en parques. Abarcando: CMDX, Monterrey, Guadalajara y Mérida.

Presencia global: Nesquik se comercializa en más de 90 países.

Producción: en México se producen 10 mil toneladas de productos Nesquik al año; aproximadamente 2 mil toneladas se exportan (principalmente Nesquik sabor fresa).

Innovación y reformulación: Nesquik Plus se comunica como una opción con 85 % menos azúcar y sin sellos, adicionada con vitaminas.

Acerca de Nesquik®

Desde 1948, llegó a los supermercados el delicioso chocolate en polvo Quik® de Nestlé, ayudando a las mamás para que sus hijos tomaran de manera más fácil y les encantara la leche. Nesquik® está comprometido con el Plan de Cacao de Nestlé, cuyo objetivo es mejorar la vida de los productores de cacao, sus comunidades y la calidad de los productos que cultivan. Nesquik®, el modificador de leche es una fuente de calcio, vitaminas A y D y proteínas, que mantiene fuerte todo el día.