Ferrer nombra nuevo Country Manager en México para liderar la evolución hacia specialty care

El mexicano Juan Antonio Neri liderará la transformación de la filial en línea con la estrategia y el propósito de Ferrer

Ferrer, compañía farmacéutica internacional certificada B Corp, ha anunciado el nombramiento de Juan Antonio Neri como nuevo Country Manager de Ferrer México, una posición desde la que liderará la evolución de la filial en un momento clave para la compañía, marcado por su creciente enfoque en specialty care y su compromiso de utilizar el negocio para luchar por la justicia social.

Mexicano y con una sólida trayectoria desarrollada dentro de Ferrer, Juan Antonio Neri asume la dirección de una filial estratégica para la compañía y con un fuerte potencial de crecimiento. Su nombramiento refuerza la continuidad del proyecto de Ferrer en México y la apuesta por un liderazgo alineado con la cultura, la estrategia y el propósito de la organización.

Médico de formación, Neri cuenta con más de 27 años de experiencia en la industria farmacéutica, donde ha ocupado posiciones de responsabilidad en las áreas comercial y de marketing, tanto en primary care como en alta especialidad. A lo largo de su carrera profesional ha desarrollado su trayectoria en compañías como Takeda, donde trabajó durante 16 años, así como en Servier, Faes y Menarini, acumulando una amplia experiencia en gestión de equipos, desarrollo de negocio y liderazgo comercial.

Desde su incorporación a Ferrer hace seis años y medio, Juan Antonio Neri ha desempeñado un papel relevante en distintas áreas clave de la organización, incluyendo Marketing, Ventas, Cuentas Clave, Business Excellence y Capacitación, lo que le ha permitido adquirir una visión transversal del negocio y un profundo conocimiento del mercado, de los equipos y de la manera de hacer de Ferrer.

En su nuevo rol como Country Manager, tendrá como objetivo acompañar la evolución de Ferrer México hacia el modelo de specialty care, en coherencia con la estrategia global de la compañía, y contribuir a consolidar su propuesta de valor en áreas terapéuticas donde existen importantes necesidades médicas no cubiertas.

«En Ferrer se parte de una convicción muy clara: la salud es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para una vida digna», ha señalado Juan Antonio Neri. «Desde México, el reto es seguir evolucionando hacia un modelo de specialty care plenamente alineado con el propósito, poniendo el conocimiento, la innovación y la excelencia al servicio de soluciones terapéuticas transformadoras que respondan a necesidades reales de los pacientes».

Con este nombramiento, Ferrer refuerza su ambición de crecer de forma coherente y sostenible, integrando negocio y propósito, y consolidando su presencia en mercados clave para el desarrollo de su proyecto global.