Ingredion se posiciona dentro del Ranking de los Mejores Empleadores de México 2026, por Forbes®

Ingredion en México destaca por su cultura sustentable, ambiente laboral y compromiso con el desarrollo de sus colaboradores

Ingredion en México fue considerada entre las compañías mejor valoradas del país por su capacidad para atraer talento, ofrecer condiciones laborales sólidas y promover el crecimiento profesional de sus colaboradores, de acuerdo con el listado Mejores Empleadores de México (Mexico’s Best Employers®) 2026, elaborado por Forbes México® en colaboración con la firma internacional Statista®.

El ranking se integró a partir de una encuesta independiente aplicada a más de 10 mil empleados de compañías con al menos 250 colaboradores en México. La evaluación contempló dos perspectivas: la interna, basada en la experiencia de los propios trabajadores, y la externa, construida a partir de la opinión de familiares, amigos y personas del mismo sector.

El reconocimiento como uno de los Mejores Empleadores de México 2026, otorgado por los colaboradores y el sector al que se sirve, reafirma el compromiso de la organización de actuar siempre con transparencia, fundamentándose en un propósito y valores sólidos.

Este logro confirma que se avanza en la dirección correcta y consolida a la empresa como una compañía con visión de futuro, donde el talento humano es esencial para el crecimiento institucional, así como para el desarrollo del país y de las comunidades. El enfoque permanece en la cocreación de un mundo mejor en conjunto con clientes, colaboradores y el progreso de México.

En el listado, Ingredion se posicionó en el lugar 236 de las 400 compañías seleccionadas en esta edición 2026. Las industrias que destacaron fueron aquellas que se caracterizan por fomentar entornos laborales positivos y un crecimiento sostenible. El ranking es un referente anual para medir la calidad del entorno laboral en el país.

El ranking de los Mejores Empleadores de México 2026 de Forbes México®, desarrollado en alianza con Statista, se elaboró a partir de una encuesta independiente aplicada a más de 10,000 trabajadores de compañías con al menos 250 empleados en el país. El estudio, realizado mediante paneles en línea que representan a la fuerza laboral mexicana, combina evaluaciones personales de empleados, que es el mayor peso en la calificación final, y opiniones públicas de personas que laboran en la misma industria.

Para consultar la lista completa: link

Sobre Ingredion en México

Es la compañía líder en México y la de mayor alcance en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones en ingredientes. La compañía transforma granos, frutas, vegetales y otras materias primas en soluciones de ingredientes de valor añadido para los mercados de alimentación, bebidas, nutrición animal, cerveza y diversas industrias. Ingredion México, con sede corporativa en Guadalajara, Jalisco, opera tres plantas y nueve centros de distribución en el país. Es subsidiaria de Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), con sede corporativa en los suburbios de Chicago, la compañía atiende a clientes en casi 120 países. Con los centros de innovación Ingredion Idea Labs® alrededor del mundo y más de 11,000 colaboradores, la compañía cocrea junto a sus clientes y cumple su propósito de unir el potencial de las personas, naturaleza y tecnología para juntos hacer la vida mejor.