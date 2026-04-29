El diseñador mexicano Jesús de la Garsa convierte el universo MAGNUM® en alta costura

Se trata de una colección que traduce textura, contraste y sofisticación en piezas que celebran el placer como una forma de expresión estética

En una fusión donde la moda y los sentidos convergen, el diseñador mexicano Jesús de la Garsa presentó, durante Espacio Vogue + Casa AD, una colección de alta costura inspirada en MAGNUM®, reinterpretando los códigos más icónicos de la marca a través de siluetas, materiales y una narrativa profundamente sensorial.

La propuesta, desarrollada en colaboración con Vogue México Latinoamérica, se compone de seis piezas: cuatro looks que evocan los clásicos de la marca y dos que toman como punto de partida la más reciente innovación, MAGNUM® BLISS Nuez con Chocolate, trasladando su universo visual y sensorial al lenguaje de la moda.

Desde el brillo del icónico medallón dorado hasta la profundidad del chocolate, la colección explora la dualidad entre lo estructurado y lo fluido, construyendo siluetas que oscilan entre la firmeza y el movimiento. Cada pieza se convierte en una interpretación estética de los contrastes que definen a MAGNUM®, donde la forma no solo se observa, sino que se siente.

La materialidad juega un papel protagónico. Relieves, aplicaciones, pedrería y textiles con volumen crean superficies que evocan sensaciones táctiles, mientras que la paleta cromática —dominada por tonos chocolate, acentos dorados y matices crema— se despliega en degradados que aportan profundidad y dinamismo a cada diseño.

En las piezas inspiradas en MAGNUM® BLISS, la narrativa evoluciona hacia una expresión más cálida y envolvente. La incorporación de texturas que remiten a la nuez introduce una nueva dimensión visual, mientras los tonos transitan del chocolate intenso hacia matices dorados, evocando la riqueza de sus capas y la experiencia de descubrimiento que define esta creación.

La colección se complementa con calzado diseñado por Dante y piezas de joyería desarrolladas por TTEN Jewelry, que retoman la estética del chocolate y los destellos dorados para reforzar el carácter sofisticado y contemporáneo de la propuesta.

«Diseñar a partir de una MAGNUM® podría parecer, en un inicio, una idea inesperada, pero en realidad es un universo lleno de posibilidades. Hay textura, color y forma; incluso el aroma y el sabor pueden convertirse en detonantes creativos. Ha sido especialmente enriquecedor trabajar con una marca como MAGNUM®, que ha sabido construir una conexión genuina con la moda y el diseño a lo largo del tiempo», comentó Jesús de la Garsa.

Con esta colaboración, MAGNUM® reafirma su lugar en el universo fashion, consolidándose como una marca que trasciende categorías y convierte el placer en una experiencia estética que también se lleva puesta.