De jugar en la calle a vivir el Mundial: la historia de Pepe, un sueño que sí se cumple

A través de El Tres Ganador, aficionados mexicanos hacen realidad el sueño de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y lo comparten con quienes más quieren

Si la infancia pudiera resumirse en una imagen, para muchos sería un balón rodando en la calle. Porterías improvisadas, partidos interminables y un sueño que parecía lejano: asistir algún día a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esa imagen acompañó durante años a Pepe, originario de Tejalpa, Morelos. Hoy, ese recuerdo toma una nueva forma: la de un padre de familia que, después de ganar un pase triple a la justa deportiva más esperada del año, podrá vivir ese sueño junto a su esposa e hijo, ya no desde la calle o frente a la tele sino alentando al equipo en la tribuna.

«Si mi infancia fuera una imagen, sería la de un niño jugando fútbol en la calle», recuerda. Esa ilusión de infancia hoy se convierte en realidad.

Para Pepe, asistir al Mundial no es solo alcanzar una meta personal, sino la oportunidad de llevar a su familia al lugar en el que siempre quiso estar y experimentar con ellos todo lo que este momento representa: la emoción, la historia, el significado de presenciarlo juntos y vivirlo en su propio país, cuando ninguna distancia es impedimento para ver un sueño cumplido.

Historias como la suya reflejan algo más profundo que un premio: la forma en que los mexicanos viven el fútbol, no solo como un espectáculo, sino como una pasión compartida que se mantiene durante la vida entera y que se construye con quienes más se quiere.

En México el tres nunca había sido tan importante: Tres Copas del Mundo, tres ciudades, tres generaciones. En ese contexto, iniciativas como El Tres Ganador, impulsada por Rexona, AXE y Dove, buscan acercar esta experiencia a más personas, ofreciendo 184 pases triples para los partidos que se jugarán en el país.

Más allá de los números, la promoción ha abierto la puerta a algo más relevante: historias reales que muestran con quién se elige vivir los momentos más importantes.

Porque si algo queda claro en este camino hacia el Mundial, es que hay experiencias que no se entienden en solitario. Se viven mejor cuando se comparten.

La historia de Pepe:

Para más información visitar https://www.eltresganador.com.mx/