Datavault AI pone en funcionamiento sus primeros centros Edge con GPU en Nueva York y Filadelfia

Basado en la plataforma de edge AI resistente a la computación cuántica SanQtum AI de Available Infrastructure, el despliegue de 48.000 GPU busca atender a empresas afectadas por largos tiempos de espera para capacidad de GPU, integrando las tecnologías de tokenización DataValue®, DataScore® e Information Data Exchange® (IDE®)

LATINOAMÉRICA (Abril 17 de 2026). La escasez global de capacidad de cómputo para IA ha obligado a las empresas fuera del grupo de clientes de los hyperscalers a esperar períodos prolongados para acceder a capacidad de GPU de alto rendimiento. Datavault AI Inc. («Datavault AI» o la «Compañía») (NASDAQ:DVLT), proveedor de tecnologías de monetización de datos, acreditación, engagement digital y tokenización de activos del mundo real («RWA»), anunció hoy que los primeros centros de su nueva red de GPU HPC de alto rendimiento y preparada para computación cuántica ya están operativos en Nueva York y Filadelfia, con disponibilidad comercial de la flota completa de 48.000 GPU prevista a partir del tercer trimestre de 2026.

La flota se distribuirá en 1.000 sitios urbanos de micro-edge tipo neocloud en más de 100 ciudades de Estados Unidos a finales de 2026. Cada sitio admite hasta 48 GPU configuradas para inferencia de IA de baja latencia y cargas de trabajo HPC. El valor de mercado equivalente de la capacidad dedicada de 48.000 GPU se estima entre 1.440 y 1.920 millones de dólares, basado en los precios actuales de GPU de clase Hopper y Blackwell.

La red se construye fuera de la cadena de suministro de los hyperscalers, que ha absorbido la mayor parte de la capacidad actual de GPU de clase Hopper y Blackwell, dejando a muchas empresas con largos tiempos de espera y disponibilidad limitada bajo demanda por parte de los principales proveedores de nube. La plataforma SanQtum AI de Available Infrastructure proporciona una arquitectura de edge computing segura, de confianza cero y resistente a la computación cuántica, con criptografía post-cuántica, que Available Infrastructure describe como «computación edge preparada para IA y computación cuántica». Las plataformas DataValue®, DataScore® e Information Data Exchange® (IDE®) de Datavault AI funcionan directamente sobre la infraestructura segura de SanQtum, impulsando la tokenización de datos en tiempo real, la monetización y cargas de trabajo de IA en el edge a gran escala.

«La crisis de suministro de GPU ha creado un mercado de dos niveles: los hyperscalers con capacidad y las empresas esperando en una cola de un año. Nuestra flota preparada para la computación cuántica, construida sobre la arquitectura de edge segura de SanQtum AI, ofrece a las empresas una vía para acceder a cómputo de IA seguro, puntuación de datos y monetización tokenizada sin esperar asignaciones de hyperscalers«, dijo Nathaniel T. Bradley, fundador y CEO de Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT).

Se prevé la activación de aproximadamente 30 ciudades adicionales a principios de julio de 2026, con disponibilidad comercial completa de la flota de 48.000 GPU a partir del tercer trimestre de 2026 y la red nacional prevista para generar ingresos a finales de 2026. El diseño refrigerado por aire y de bajo consumo energético está diseñado para evitar las limitaciones de la red eléctrica y de refrigeración que han restringido la expansión de los hyperscalers, posicionando la flota como una fuente alternativa de capacidad de cómputo seguro para IA empresarial en un mercado en el que un pequeño número de proveedores cloud hiperescalables ha absorbido la mayor parte de la capacidad actual de GPU de clase Hopper y Blackwell.

Gestión de rendimiento IDE® y activos de datos con marca

El Information Data Exchange® (IDE®) incorporará gestión de rendimiento impulsada por IA y puntuación de activos de datos con marca, con activos de datos valorados por calidad, completitud y cifrado cuántico. IDE®, DataValue® y DataScore® funcionarán de forma nativa en la flota segura de SanQtum, permitiendo que las capacidades de tokenización y monetización de datos en tiempo real de Datavault AI operen en el borde de la red en lugar de en regiones centralizadas de la nube.

Sobre Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) está liderando el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma de la Compañía basada en la nube proporciona soluciones integrales con un enfoque colaborativo en sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencias de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incluye las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO® y Sumerian®, y tecnologías pioneras en transmisión inalámbrica espacial y multicanal de alta definición, con propiedad intelectual que cubre temporización de audio, sincronización y cancelación de interferencias multicanal. La división de Ciencias de Datos aprovecha el poder de Web 3.0 y la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones de percepción de datos experiencial, valoración y monetización segura.

La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples industrias, incluyendo licencias de software HPC para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más. El Information Data Exchange® permite gemelos digitales y la concesión de licencias de nombre, imagen y semejanza (NIL) mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables, fomentando una IA responsable con integridad. El conjunto tecnológico de la compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en IA y aprendizaje automático, integración con terceros, análisis detallado de datos, automatización de marketing y monitorización publicitaria.

La compañía tiene su sede en Filadelfia, PA. Más información en www.dvlt.ai.

Contacto

Nombre contacto: Edward Barger

Descripción contacto: Vicepresidente de Relaciones con Inversores en Datavault AI

Teléfono de contacto: 267-817-7251

Fuente: Central de Noticias AndeanWire