i-Leaders es seleccionado para participar en el prestigioso programa YLAI 2026 de Estados Unidos

El ecosistema emprendedor mexicano celebra un nuevo hito internacional. La consultora educativa i-Leaders ha sido seleccionada por el Departamento de Estado de EE. UU. para formar parte de la Generación 2026 del programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI). Esta distinción no solo reconoce su trayectoria, sino que posiciona a i-Leaders como una pieza clave en la formación de los futuros líderes globales, la educación internacional y la movilidad académica en la región

En un entorno globalizado donde la innovación social y la educación internacional son los motores del cambio, las alianzas estratégicas entre naciones se vuelven fundamentales. En este contexto, la consultora mexicana especializada en estudios en el extranjero, i-Leaders, ha anunciado que su fundador, Víctor Daniel López, ha sido seleccionado como becario de la Generación 2026 del prestigioso programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), una iniciativa del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Este logro posiciona a i-Leaders como un referente en el ecosistema emprendedor mexicano, validando su compromiso con la transformación del talento joven a través de la movilidad académica y el desarrollo de competencias globales.

YLAI: el estándar de oro del emprendimiento en la región

La Iniciativa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI, por sus siglas en inglés) es el programa insignia del gobierno estadounidense para empoderar a emprendedores sociales y de negocios en América Latina, el Caribe y Canadá. Gestionado por IREX, el programa busca cerrar la brecha de oportunidades, fomentando la prosperidad y el fortalecimiento de los lazos económicos y sociales en el continente.

YLAI funciona como un acelerador de ecosistemas dirigido a líderes con proyectos de impacto comprobable que buscan herramientas para escalar sus modelos de negocio. A través de una estructura híbrida, el programa combina teoría empresarial avanzada con una práctica inmersiva en organizaciones de los Estados Unidos.

De la fase virtual a la inmersión en EE. UU.

El proceso de selección para la edición 2026 fue altamente competitivo, involucrando a miles de emprendedores de toda la región. Tras superar diversas etapas de evaluación, i-Leaders fue notificada en agosto de 2025 como uno de los proyectos seleccionados para representar a México.

Desde noviembre pasado, se inició la fase virtual del programa, centrada en un currículo de negocios avanzado, workshops de liderazgo disruptivo y sesiones de mentoría. Estas bases han permitido a la agencia refinar sus procesos de consultoría y visión estratégica.

Para finales de abril de este 2026, la agenda se trasladará a territorio estadounidense. Durante un mes y medio, el fundador de i-Leaders tendrá presencia en ciudades clave como Houston, Detroit y Washington DC. Durante esta fase presencial, los becarios trabajarán directamente con organizaciones anfitrionas para resolver desafíos de negocio específicos.

En el caso particular de i-Leaders, se desarrollará un proyecto enfocado en el despertar de habilidades de liderazgo y conciencia social en niños de edad temprana. El objetivo es sembrar la semilla del pensamiento global desde los primeros años formativos, alineándose con la misión de la empresa de formar futuros agentes de cambio y robustecer su red de aliados internacionales para alcanzar una escalabilidad sostenible.

Compromiso en la Embajada de los Estados Unidos

Previo a la partida de los becarios seleccionados, se llevó a cabo una reunión de orientación (Pre-Departure) en las instalaciones de la nueva Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México. El encuentro fue presidido por Miguel Vázquez, Especialista en Participación Pública, y contó con la asistencia de Silvio González, Ministro Consejero de Diplomacia Pública, quien recibió a la delegación de becarios mexicanos.

Durante el evento, los seleccionados presentaron sus proyectos y trazaron las líneas estratégicas que implementarán tras su estancia en el extranjero. Como parte de la experiencia, la delegación realizó un recorrido privado por la nueva sede de la embajada, símbolo de la solidez en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

«Ser parte de YLAI 2026 es una responsabilidad que se asume con la convicción de que la educación es la herramienta de diplomacia más poderosa que existe», afirmó Víctor Daniel López. «Uno está aquí para aprender, pero también para aportar la visión de un México joven que está listo para liderar en el escenario internacional».

El futuro de i-Leaders y la educación global

La participación en YLAI 2026 refuerza la tesis central de la organización: la movilidad internacional es el catalizador más eficiente para formar líderes. Lo que i-Leaders facilita para sus estudiantes (el acceso a más de 800 instituciones en más de 15 países) es lo que hoy vive la empresa a nivel institucional.

Esta iniciativa permite que la consultora crezca en propósito y conecte con una red de soporte que beneficiará directamente a los jóvenes que buscan potenciar su futuro profesional mediante estudios en el extranjero.

Sobre i-Leaders

Es una agencia de consultoría en Educación Internacional que conecta a jóvenes talentosos con oportunidades académicas en todo el mundo, enfocándose en el desarrollo de líderes con conciencia social y visión global. Para más información, visitar i-leaders.org.