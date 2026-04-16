Zabbix acelera su expansión en México con un crecimiento del 48 %

En un entorno empresarial donde la eficiencia tecnológica es fundamental, Zabbix, líder global en monitoreo open source, anunció un crecimiento del 48 % en su operación en México durante 2025. Este avance responde a la necesidad de corporativos, instituciones financieras y entidades del sector público por abandonar plataformas de licenciamiento restrictivo y adoptar modelos financieramente predecibles para sostener infraestructuras críticas

El sector de las telecomunicaciones se ha posicionado como el principal motor de adopción de Zabbix en el país, impulsado por la capacidad de la plataforma para gestionar redes de alcance masivo y alta exigencia operativa de forma rentable. Paralelamente, los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) están integrando a Zabbix como su plataforma base para atender los entornos heterogéneos de sus propios clientes, buscando establecer relaciones y certificaciones oficiales con el fabricante.

A pesar de su acelerado ritmo de expansión, el principal desafío comercial para Zabbix en México no ha estado ligado a restricciones presupuestales o de talento técnico, sino a una barrera cultural. Gran parte del mercado empresarial y de los tomadores de decisiones aún conserva una visión tradicional arraigada al software propietario, lo que en ocasiones genera una percepción desactualizada de que el modelo open source resulta menos robusto para operaciones de gran escala.

No obstante, la realidad operativa actual demuestra lo contrario: las tecnologías de código abierto ya sostienen los entornos corporativos más críticos a nivel global. Por ello, el mayor reto de la compañía en el país ha sido educar al mercado y propiciar una evolución de mentalidad; a medida que los líderes tecnológicos rompen estos paradigmas, la adopción de la plataforma se acelera de manera natural.

«La decisión de grandes empresas de migrar a Zabbix suele darse por una combinación de factores prácticos y estratégicos, pero el factor decisivo es la previsibilidad y el control», explicó Luciano Alves, CEO de Zabbix LATAM. «Las empresas obtienen un mayor dominio sobre la solución, sin depender de modelos comerciales complejos o limitaciones impuestas por licencias, demostrando que el open source ya cuenta con la madurez necesaria para operar en entornos críticos».

Expansión del ecosistema de partners

Tras una exitosa reestructuración de su programa global de canales el año pasado, Zabbix ha trazado como prioridad la expansión agresiva de su red de partners en México para el periodo 2026-2027. La estrategia comercial se enfocará en reclutar desde pequeños y medianos integradores hasta grandes distribuidores, priorizando la capilaridad operativa y la atención técnica local para respaldar el volumen de nuevos negocios.

Zabbix 8.0 y la observabilidad unificada

Ante un mercado mexicano que aún opera con múltiples herramientas fragmentadas, el inminente lanzamiento de Zabbix 8.0 LTS marcará un punto de inflexión tecnológico. La nueva versión incorporará de forma nativa capacidades avanzadas —incluyendo la integración con OpenTelemetry— que permitirán a las empresas unificar la infraestructura y la observabilidad en una sola plataforma, compitiendo de manera frontal contra herramientas propietarias altamente costosas.

Con una presencia relevante y en constante crecimiento dentro de las principales organizaciones del país —incluyendo sectores de misión crítica, telecomunicaciones, finanzas y gobierno—, Zabbix continúa liderando una profunda transformación tecnológica en México. A medida que las empresas y entidades públicas observan la estabilidad de la plataforma operando en entornos reales de alta exigencia, la resistencia inicial disminuye, consolidando a Zabbix no solo como una herramienta técnica, sino como una decisión de negocio estratégica, segura y competitiva.