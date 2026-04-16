Planet Fitness® México eleva la experiencia fitness con CryoLounge+: recuperación de otro nivel, solo para PF Black Card®

Planet Fitness® presenta CryoLounge+, una tecnología avanzada de enfriamiento localizado diseñada para llevar la recuperación muscular a otro nivel, en clubes seleccionados del país

En Planet Fitness® México, entrenar va más allá de solo hacer ejercicio. Hoy, la marca da un paso adelante en la evolución del fitness con el lanzamiento de CryoLounge+, una experiencia de recuperación de última generación que transforma la manera en la que el cuerpo se recupera, rinde y se siente.

Disponible ya en clubes seleccionados del país, CryoLounge+ no es solo una innovación: es una nueva forma de entender el bienestar. Porque el verdadero rendimiento no solo se construye en el entrenamiento… se potencia en la recuperación.

¿Qué es CryoLounge+?

CryoLounge+ es una tecnología avanzada de enfriamiento localizado diseñada para llevar la recuperación muscular a otro nivel. A través de un sistema de enfriamiento controlado, esta experiencia permite al cuerpo regenerarse de manera más eficiente después del ejercicio, mientras el usuario disfruta de un momento de relajación total.

Sus beneficios clave incluyen:

Reducción de la inflamación muscular.

Recuperación más rápida post-entrenamiento.

Disminución de la fatiga y el dolor muscular.

Sensación profunda de relajación y bienestar.

Todo esto en un entorno cómodo, accesible y perfectamente integrado dentro del club.

Un nuevo estándar para PF Black Card®

CryoLounge+ se suma como uno de los beneficios exclusivos de la membresía PF Black Card®, diseñada para quienes buscan llevar su experiencia en Planet Fitness® más allá.

Además, los socios PF Black Card® disfrutan de:

Acceso a todos los clubes Planet Fitness® del mundo.

Posibilidad de entrenar con un acompañante en cada visita (+1).

Acceso a zonas exclusivas de relajación.

Beneficios y descuentos con marcas aliadas como La Casa de Toño, Walmart, Suburbia, entre otras.

Más que fitness: una experiencia completa

Con la llegada de CryoLounge+, Planet Fitness® México reafirma su compromiso de ir más allá del entrenamiento tradicional, integrando soluciones que priorizan el bienestar integral.

Porque hoy, rendir más no se trata solo de entrenar más duro…se trata de recuperarse mejor.

Disponibilidad

CryoLounge+ ya se encuentra disponible en las siguientes unidades de Planet Fitness® México: Zapata, Saltillo, Arcadia, La Estanzuela, El Molino, Galerías GDL, Punto Sur, Estadio, Malecón Las Américas, Las Palmas, Vértice, Harbor, Gran Sur y Celta.