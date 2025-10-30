Adsmovil: cómo capitalizar la intención de compra y generar leads efectivos en los días de ofertas online

Los eventos de compra online son una oportunidad decisiva para que las empresas capitalicen el alto nivel de intención de compra y lo conviertan en leads efectivos

Del 15 al 18 de noviembre regresa El Buen Fin, la temporada de descuentos más importante de México, impulsada por la Secretaría de Economía y diversas cámaras empresariales.

En 2025, el contexto digital llega fortalecido: según el Estudio de Venta Online 2025 de la AMVO, el comercio electrónico retail en México alcanzó un valor de 789,700 millones de pesos en 2024, registrando un crecimiento interanual del 16%. Además, 67.2 millones de personas realizaron compras online durante el último año, consolidando al país como uno de los mercados más dinámicos del mundo en ventas digitales.

Hoy, 6 de cada 10 compradores en línea adquieren productos al menos una vez al mes, impulsados por la comodidad (81%), los beneficios logísticos (67%) y la variedad de productos (67%) que ofrece el canal digital.

El Buen Fin ya no es un simple fin de semana de ofertas: se ha convertido en una temporada extendida de descubrimiento, comparación y decisión, donde las marcas que integran tecnología e inteligencia artificial (IA) logran transformar la intención de compra en conversiones efectivas.

A ese cambio estructural se suma una transformación silenciosa: el retail media se convirtió en el nuevo punto de contacto decisivo del funnel de ventas. Por primera vez, las marcas pueden impactar a usuarios dentro del mismo entorno donde compran —retailers, apps y marketplaces— usando datos determinísticos de compra real. Esto habilita algo que antes no existía en publicidad digital: saber si una impresión o un clic movió producto y, por lo tanto, orientar inversión hacia audiencias de alta intención y conversión.

Desde Adsmovil, Juan Pablo Suárez, VP Business Development Retail Media, advierte que el error más caro es «llegar al evento a comunicar cuando el usuario ya está listo para comprar». Según el vocero, la captación de posibles compradores no ocurre en el pico de venta sino en la ventana de descubrimiento y consideración que sucede antes, por eso desde la compañía acompañan a sus clientes a través de una estrategia que empieza con anterioridad al evento.

Tres recomendaciones para maximizar generación de leads en los días de ofertas online

Activar antes del pico, no recién cuando abre el evento: Los usuarios investigan y comparan semanas antes. La ventana de descubrimiento es donde hay mayor oportunidad de conectar con posibles compradores que aún no han decidido sobre la compra. Exponer solo a audiencias en «modo compra» y no a públicos fríos: El retail media permite impactar perfiles con intención comprobada (compradores frecuentes o cerca de la recompra), aumentando el espectro de consumidores y reduciendo el Costo de adquisición de usuarios, lo cual incrementa el volumen de compradores. Planear retail media como línea del media plan, no como táctica puntual: Estar presente dentro del entorno de compra —banners onsite, audio, placements patrocinados, click-to-cart— permite capturar al comprador en el mismo contexto en que el usuario decide.

Para Adsmovil, Buen Fin dejó de ser un evento de cuatro días para convertirse en un disparador de pipeline comercial de largo aliento. Lo que se captura en leads antes y durante el evento no solo explica el pico inmediato de ventas, sino que alimenta las ventas y recompras de los meses posteriores (Q4 y Q1) vía retención, nurturing y remarketing sobre contactos ya calificados.

Cerrar la táctica cuando termina el evento implica perder el valor acumulado de esos contactos en maduración: la verdadera eficiencia se logra cuando el lead capturado en Buen Fin se trabaja como un activo de performance extendido, no como un pico efímero.



Source: Mexicomex Comunicae