Wealth Expo Perú 2026: JustMarkets se lleva el premio a «Mejor Programa IB»

En el mundo fintech, Wealth Expo Perú 2026 se consolida como uno de los eventos más prometedores y prestigiosos para traders, inversores, partners IB y brókers en LATAM y más allá. Y este año superó todas las expectativas

Realizado los días 17 y 18 de abril en el Centro de Convenciones de Lima, el evento reunió a una gran comunidad con energía, conocimiento y networking de alto nivel. Más de 40 oradores, espacios interactivos de marcas, un exclusivo Welcome Cocktail y una cena de lujo para asistentes VIP. Todo esto definió WEP 2026, que cerró con una ceremonia de premios para las figuras emergentes y los referentes de la industria.

Un reconocimiento que va más allá de los modelos tradicionales de partnership

Entre las distintas categorías, el premio a «Mejor Programa IB» ocupó un lugar central y fue otorgado a JustMarkets. No es la primera vez que la plataforma se gana la confianza de traders y partners en LATAM. Esto se debe a que su enfoque no se basa solo en herramientas y tecnología, sino también en las necesidades, objetivos y preferencias reales de sus clientes.

«Estamos muy orgullosos de sumar este premio a nuestra trayectoria, especialmente porque refleja la confianza de nuestros partners. En LATAM, las relaciones y la consistencia son clave, y trabajamos para construir un programa que acompañe a los IBs en cada etapa de su crecimiento», comentó un representante de JustMarkets. «Que nuestros esfuerzos sean reconocidos en un evento regional tan importante es realmente significativo para toda nuestra comunidad. Es una señal de que estamos alineados con los traders y partners que nos eligen».

La ventaja del programa IB: altas comisiones y total transparencia

A través de su programa Introducing Broker, la compañía ha creado una oportunidad concreta para que los partners crezcan de forma eficiente y relativamente rápida. Su estructura de ingresos flexible incluye comisiones de hasta $80 por lote o hasta 45 % del spread (dependiendo del tipo de cuenta de los traders referidos).

Además de su atractivo esquema de ganancias, el programa de JustMarkets incluye múltiples beneficios pensados para el desarrollo del negocio de sus partners. Permite retirar fondos de forma instantánea y recibir pagos diarios, además de ofrecer mejoras de nivel automáticas, estadísticas en tiempo real y reembolsos automáticos. El programa también brinda acceso a recursos de marketing y a incentivos exclusivos, como viajes internacionales, vehículos de lujo y dispositivos tecnológicos de última generación.

Una alianza con el futuro de las finanzas

El reconocimiento en WEP 2026 refuerza la posición de JustMarkets como una plataforma de trading confiable dentro del mercado fintech a nivel global. La mejora constante de su programa IB demuestra el compromiso de la compañía de acompañar a sus partners a lo largo del tiempo.

De cara al futuro, JustMarkets busca seguir fortaleciendo su presencia en el ecosistema de partnerships, ofreciendo a los IBs más oportunidades para crecer, aprender y aprovechar condiciones de trading competitivas.

Es posible conocer más sobre JustMarkets visitando su sitio web https://justmarkets.com.

Advertencia de riesgo: operar en Forex y CFDs implica un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida del capital invertido. Este contenido es únicamente informativo y no constituye asesoramiento de inversión.