Talento «future-ready», infraestructura estratégica para la competitividad de México: Tecmilenio

En el marco del Mexico Talent Forum, líderes de Tecmilenio, AMEDIRH, AstraZeneca México y Grupo Herdez coincidieron en que la competitividad de México dependerá cada vez más de desarrollar talento capaz de aprender, adaptarse y generar valor en contextos reales

Tecmilenio participó en el panel «Talento como infraestructura estratégica para el crecimiento: cómo empresas y academia están redefiniendo la competitividad del futuro», realizado en el marco del Mexico Talent Forum.

El encuentro reunió a líderes empresariales, especialistas en capital humano y representantes del sector académico para analizar uno de los grandes desafíos del país: cómo desarrollar talento capaz de adaptarse a entornos cambiantes, y responder a las nuevas exigencias de competitividad, transformación tecnológica y evolución del trabajo.

El panel contó con la participación de Claudia González, gerente de Gestión de Talento de Grupo Herdez; Leonardo Leal, director de Recursos Humanos de AstraZeneca México; Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos; y Julio Peña, vicerrector de Educación Abierta y Organizaciones de Tecmilenio. La conversación fue moderada por Ivonne Vargas, autora del whitepaper Future-Ready Talent: lo que se busca en los egresados.

Los participantes coincidieron en que la empleabilidad ya no puede entenderse como un resultado que ocurre al finalizar una carrera universitaria, sino como un proceso que debe construirse desde la formación y una exposición temprana a la cultura del trabajo.

Mientras las organizaciones enfrentan escasez de perfiles preparados para responder a entornos cambiantes, miles de jóvenes egresan sin lograr insertarse rápidamente en el mercado laboral formal.

«El talento joven no solo debe demostrar conocimiento, sino pasión por lo que eligió hacer, apertura para aprender y capacidad para aportar valor desde los primeros meses. Cuando una persona joven desarrolla habilidades como resiliencia, colaboración, solución de problemas y orientación a resultados, puede integrarse con rapidez a la operación y contribuir de manera tangible al negocio», afirmó Claudia González, gerente de Gestión de Talento de Grupo Herdez.

«Hoy no se busca talento perfecto; se busca talento con potencial. Personas jóvenes con curiosidad, propósito, responsabilidad y capacidad de ejecución, que sepan aprender, recibir retroalimentación y entender que sus decisiones tienen impacto no solo en su desarrollo, sino en los equipos, las organizaciones y, en el caso de AstraZeneca, en la vida de los pacientes», compartió Leonardo Leal, director de Recursos Humanos de AstraZeneca México.

Mauricio Reynoso, señaló que «la brecha entre educación y trabajo no se cierra solo ajustando programas académicos o procesos de reclutamiento; se cierra con una vinculación institucional, seria y permanente entre universidades y empresas. El talento joven necesita estar conectado con la cultura del trabajo desde antes de egresar».

Julio Peña, destacó: «La relación entre academia y empresa debe evolucionar hacia la cocreación de trayectorias formativas que preparen a las personas para retos reales. En Tecmilenio se busca que los estudiantes lleguen al primer día de trabajo reconociendo que fueron formados para ese momento, con competencias técnicas, humanas y de propósito».

La empleabilidad debe iniciar desde las instituciones educativas, por eso, Tecmilenio refrenda la necesidad de construir modelos educativos más conectados con los desafíos reales de las organizaciones, donde la formación académica dialogue de manera permanente con las necesidades del mercado laboral.

Informe Future-Ready Talent: lo que se busca en los egresados aquí.