SOUEAST aspira a ser el nuevo referente en movilidad urbana

Con la estrategia «Travel+», SOUEAST acelera su innovación y penetración en el mercado de movilidad urbana, aprovechando la infraestructura compartida con JETOUR

Los consumidores urbanos actuales buscan un vehículo que funcione tanto para trayectos diarios como para escapadas de fin de semana y viajes por carretera. Las tendencias muestran que el mercado automotor global pasa del «orgullo de propiedad» a la «riqueza de la experiencia».

Basándose en esta visión, SOUEAST se ha reposicionado como el «Socio para la Movilidad Urbana»: un vehículo funcional y confiable que brinda orden en los trayectos diarios y relajación en las escapadas. El diseño se centra en las necesidades de los usuarios urbanos, buscando un equilibrio entre eficiencia de espacio, tecnologías avanzadas y confort de conducción. Esta filosofía se resume en su valor de marca: «EASE YOUR LIFE».

Valor de marca: «EASE YOUR LIFE»

En 2024, SOUEAST completó una renovación de marca centrada en «EASE YOUR LIFE», con los valores «Libertad, Confort y EASE».

Adopta el concepto «Magic Space» en el diseño de cabina: una distribución modular y versátil que se adapta a múltiples escenarios, desde compras diarias hasta campamentos de fin de semana.

La experiencia inteligente «Warm Tech» reduce la curva de aprendizaje de sistemas complejos mediante interfaces intuitivas. La función V2L convierte el vehículo en un centro de energía móvil para cocinas al aire libre o iluminación.

En la búsqueda del «Confort», SOUEAST hace del confort de clase prémium una piedra angular, con superficies táctiles de calidad, soporte ergonómico y excelente supresión NVH para reducir la fatiga en viajes largos.

Empoderamiento sistémico de I+D y fabricación

SOUEAST cuenta con treinta años de experiencia en fabricación de vehículos. Desde 2004 opera internacionalmente y posee un ecosistema industrial de I+D y fabricación de extremo a extremo.

Opera 6 centros de I+D en el extranjero (UE, Oriente Medio, Centro y Sudamérica, ASEAN) y coopera con más de 60 universidades. Su cartera incluye modelos híbridos y de combustión como S06/S06 DM, S07, S08 DM y S09, abordando diversos mercados. Ha entrado en 48 países y regiones, con más de 300 puntos de venta.

En Auto China 2026, JETOUR presentó su estrategia «Travel+», integrando ambas marcas. La Serie T y G de JETOUR se especializan en todoterreno ligero y prémium, mientras que SOUEAST se concentra en movilidad urbana. SOUEAST colabora con JETOUR en I+D global, plataformas y cadenas de suministro, impulsando avances en tren motriz híbrido y tecnologías inteligentes.

Con la estrategia «Travel+», SOUEAST acelera su innovación y penetración en el mercado de movilidad urbana, aprovechando la infraestructura compartida con JETOUR.