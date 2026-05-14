Casa de las Ideas: el espacio creativo que impulsa nuevas oportunidades para jóvenes en la frontera

Más de 45 mil personas beneficiadas desde 2015, este año impactará a más de 600 personas. Arte, cultura y educación como herramientas de desarrollo comunitario. Un modelo de Tijuana Innovadora con potencial de replicarse en otras ciudades del país

En una de las ciudades fronterizas más dinámicas y complejas del país, Casa de las Ideas se ha convertido en un espacio donde el arte, la creatividad y la educación ayudan a construir comunidad y abrir nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes, impactando a más de 45 mil personas desde 2015.

Impulsado por Tijuana Innovadora, un movimiento creado y fundado por José Galicot Behar, Casa de las Ideas contempla ofrecer en 2026 talleres de arte y capacitación a 600 personas de manera directa, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Este proyecto nació con la visión de acercar procesos culturales y formativos a comunidades que históricamente han tenido acceso limitado a este tipo de espacios, promoviendo la convivencia, el pensamiento creativo y el desarrollo de habilidades para la vida.

A través de talleres, actividades comunitarias y programas de acompañamiento, Casa de las Ideas ha logrado consolidarse como un punto de encuentro para jóvenes que buscan expresarse, aprender y desarrollar proyectos personales dentro de un entorno seguro y colaborativo.

«En Casa de las Ideas usamos el arte y la educación como herramientas para ofrecer a niñas, niños y jóvenes alternativas reales para su desarrollo. Hoy tenemos evidencia de que este modelo funciona y puede replicarse en otras ciudades del país», comentó Francisco «Tico» Orozco, director de Casa de las Ideas.

Casa de las Ideas parte de una visión de brindar a las nuevas generaciones espacios donde puedan descubrir su potencial, fortalecer sus capacidades y construir proyectos de vida en entornos positivos.

Entre sus programas más destacados se encuentra PsicoCreativo, enfocado en jóvenes en proceso de reinserción, así como iniciativas como Hope Truck, que promueven la inclusión social y el acceso a oportunidades laborales, logrando que el 76 % de sus participantes se integren al mercado laboral.

Desde 2015, Casa de las Ideas ha desarrollado:

261 talleres en disciplinas como teatro, cine, fotografía, literatura, radio, danza y artes plásticas.

Más de 8 mil beneficiarios directos.

Más de 42 mil beneficiarios indirectos.

Intervención en 12 comunidades de Tijuana.

Casa de las Ideas parte de la premisa que la violencia no se combate únicamente con fuerza pública, sino con alternativas reales para las nuevas generaciones, respondiendo a factores estructurales como la deserción escolar, la falta de habilidades para la vida y la normalización de la violencia.

Tras más de una década de implementación, este modelo se posiciona como una referencia de intervención sociocultural con potencial de replicarse en otras ciudades del país, demostrando que el acceso al arte y la educación puede ser un motor clave para el desarrollo social.

La experiencia de Tijuana confirma que, cuando existen alternativas accesibles y de calidad, es posible generar cambios sostenibles en las comunidades.

Acerca de Tijuana Innovadora

Tijuana Innovadora es un movimiento creado y fundado por José Galicot Behar que impulsa el desarrollo de la región a través de distintas esferas y proyectos enfocados en educación, cultura, innovación, desarrollo económico y cohesión social. Mediante iniciativas como Casa de las Ideas, Tijuana Verde, Paseo de la Fama, Líderes, Innovamoda y la Sinfónica Juvenil de Tijuana, promueve el talento, la participación ciudadana y la construcción de una ciudad más próspera, sostenible y conectada con el mundo.

Para conocer más sobre Tijuana Innovadora, visitar https://www.tijuanainnovadora.org/