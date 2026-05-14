Generation México invertirá $15 millones de pesos en formación tecnológica y acceso al empleo en Nuevo León

La formación está dirigida a carreras de alta demanda en tecnología: desarrollo de software, soporte TI, cloud computing y logística especializada. La alianza contempla la entrega de hasta 600 becas 100 % gratuitas. En Nuevo León cerca de 16 mil jóvenes abandonan sus estudios cada año

Generation México, la ONG que combina formación intensiva con vinculación al empleo formal, invertirá $15 millones de pesos en capacitación para el trabajo en alianza con la Secretaría del Trabajo de Nuevo León. La iniciativa busca fortalecer habilidades tecnológicas y acelerar la integración laboral de jóvenes de 18 a 29 años, etapa en la que con mayor frecuencia se interrumpen las trayectorias educativas y profesionales por falta de oportunidades de formación y desarrollo.

En Nuevo León, solo 34 de cada 100 estudiantes logran terminar la preparatoria y cerca de 16 mil jóvenes abandonan sus estudios cada año, evidenciando una de las principales brechas entre el crecimiento económico y el acceso real a oportunidades; de acuerdo con datos del Informe de Desafiliación y Abandono Escolar en la educación media superior de Nuevo León, 2026.

Mientras el estado lidera la generación de empleo formal en el país con más de 11,700 nuevos puestos registrados en enero de 2026, de acuerdo con el IMSS, miles de jóvenes no logran completar su formación ni acceder a estas oportunidades.

Para atender esta desconexión, la alianza contempla la apertura de 600 lugares en programas de formación impartidos por Generation México durante 2026, completamente gratuitos para las y los participantes, con el objetivo de fortalecer su empleabilidad y acelerar su acceso a oportunidades de trabajo formal.

Los programas de Generation México tienen una duración de hasta 15 semanas y están enfocados en áreas de alta demanda como desarrollo de software, soporte TI, cloud computing y logística especializada. Uno de los elementos clave es que no se requiere experiencia previa para participar, lo que permite que jóvenes sin trayectoria en el sector puedan formarse desde cero y acceder a oportunidades en industrias de alto crecimiento, alineando directamente la formación con las necesidades del mercado laboral.

«La educación solo cumple su promesa cuando se traduce en oportunidades reales de empleo. En Generation México trabajamos para cerrar esa brecha: combinamos habilidades técnicas con habilidades socioemocionales para que las y los jóvenes, no solo accedan a un trabajo, sino puedan mantenerse, crecer y construir una trayectoria profesional sostenible», señaló Mercedes de la Maza, CEO de Generation México.

Este enfoque ya muestra resultados. De acuerdo con el Informe Anual de Generation México 2025, durante el último año 1,068 personas participaron en sus programas y 768 concluyeron su formación, reflejando la creciente demanda por este tipo de alternativas en contextos donde las rutas tradicionales no siempre garantizan inserción laboral.

En el caso de Nuevo León, esta apuesta comienza a materializarse en historias concretas. Durante el primer trimestre del año, en el Solar Hub de Monterrey, Generation México celebró la graduación de jóvenes en carreras tecnológicas, en colaboración con aliados como Dell y el Tecnológico de Monterrey, acercando oportunidades reales a quienes buscan reconfigurar su trayectoria profesional.

Este trabajo, además, ha comenzado a ser reconocido en el estado. Recientemente, Generation México fue distinguida en los Premios Tecnos de Nuevo León, que destacan iniciativas con impacto en innovación y desarrollo de talento, consolidando su papel dentro de un ecosistema clave para el crecimiento económico del país.

Pero más allá de los reconocimientos, el fondo del reto sigue siendo el mismo: cómo lograr que más jóvenes no se queden fuera en el momento donde se define su futuro. En ese sentido, la alianza no solo amplía la oferta de capacitación, sino que actúa directamente sobre la brecha que hoy separa la educación del empleo.

Porque en un estado donde sí hay crecimiento y sí hay oportunidades, el desafío ya no es crearlas, sino hacerlas alcanzables. Y es ahí donde Generation México, busca consolidarse como el puente que conecta el talento de los jóvenes con las oportunidades que hoy, para muchos, aún no son accesibles.

Para conocer más sobre los cursos, fechas, requisitos y registro, los interesados pueden ingresar a https://mexico.generation.org/encuentra-una-carrera/.