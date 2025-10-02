VTEX CONNECT LATAM 2025: innovación, inspiración y disrupción para la industria digital

La cuarta edición de VTEX CONNECT LATAM volvió a consolidarse como el escenario clave para los negocios digitales en Hispanoamérica. Con más de 20.000 registrados y una agenda de 20 horas de contenido innovador, fue el punto de encuentro más relevante para líderes y referentes del comercio digital en la región

La Ciudad de México fue nuevamente sede de la cuarta edición de VTEX CONNECT LATAM, el encuentro que se ha convertido en referente de la industria del digital commerce. La edición más reciente cerró con cifras récord: más de 20.000 participantes registrados, más de 60 patrocinadores y aliados, y una agenda liderada por más de 40 expertos de toda Latinoamérica. Entre las compañías participantes estuvieron Statista, AWS, Montblanc, Forrester, PayPal, McKinsey & Company, DHL y WGSN, entre otras.

«VTEX CONNECT LATAM 2025 fue un verdadero escenario de inspiración y disrupción para la región, un punto de encuentro que este año alcanzó cifras récord y nos llena de orgullo. Todo esto es posible gracias al trabajo incansable y a la cultura colaborativa que nos lleva a desafiar límites y a seguir creando oportunidades para toda la industria. Queremos que este evento sea siempre un referente de innovación, donde cada líder, marca y emprendedor encuentre el impulso para transformar sus ideas en acción y, juntos, imaginar y construir el futuro del comercio digital en Latinoamérica», afirmó Santiago Naranjo, Global CRO de VTEX

Uno de los momentos más inspiradores fue la intervención de Marc Randolph, cofundador de Netflix, quien subrayó que uno de los roles más críticos del liderazgo es asegurar que las personas correctas estén en los puestos correctos, con autonomía real para actuar. Destacó que los equipos deben contar con la información y el contexto necesarios para tomar decisiones y que la tarea de un buen manager no es revisar cada elección, sino crear las condiciones para que los demás decidan mejor. En este marco, definió las dos grandes responsabilidades de un líder: marcar el rumbo y remover obstáculos. Citando la cultura de Netflix, habló de «freedom and responsibility» como un modelo en el que la libertad de acción va de la mano con la responsabilidad de entregar resultados. Randolph también señaló que no es necesario saberlo todo antes de empezar, «nadie lo sabe», y que el verdadero progreso surge de experimentar, equivocarse y ajustar. Recordó que ser disruptivo puede ser aterrador, pero no debe evitarse. «Struggle, struggle«, dijo, como motor de aprendizaje, e invitó a empoderar a las personas para tomar decisiones, confiar en su criterio y fomentar una cultura en la que equivocarse sea una fuente de crecimiento.

El evento también abrió espacios para reflexionar sobre liderazgo y diversidad. Durante el desayuno de mujeres apoyado por AMVO, en el marco de las actividades de SHE COMMERCE, se fomentó el networking y la inspiración. Más tarde, en el panel «Mujeres que Inspiran: liderazgo femenino en el ecommerce latinoamericano», líderes como Gloria Canales (Grupo Coppel), María Paula Silva (VTEX) y Maca Riva (Chisme Corporativo), compartieron su visión sobre el papel de la mujer en la transformación digital. Con historias personales y estratégicas, destacaron la importancia de la diversidad en la toma de decisiones, el valor del liderazgo inclusivo y cómo el talento femenino está trazando nuevas oportunidades para el comercio electrónico en la región.

El evento fue también la vitrina de temas clave para el futuro del digital commerce, como la omnicanalidad, el crecimiento del comercio B2B, la evolución de VTEX Ads y diversos casos de éxito de clientes que demostraron cómo las marcas de la región están innovando con la plataforma. Además, se destacaron tendencias en retail media y capacidades omnichannel, con el objetivo de brindar a las empresas herramientas para ser más ágiles, optimizar la experiencia del cliente y capitalizar nuevas oportunidades de negocio tanto en B2B como en B2C.

Sin duda, esta edición del VTEX CONNECT LATAM ha marcado un nuevo hito, que se supera año tras año, reuniendo a innovadores, expertos en tecnología y líderes del eCommerce en un solo lugar, en una jornada especialmente diseñada para acelerar la transformación digital.

Para conocer más sobre de los beneficios de la plataforma VTEX a detalle, se puede visitar: www.vtex.com



Source: Mexicomex Comunicae