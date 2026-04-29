1 de cada 2 niñas deja el deporte por críticas a su cuerpo

Dove, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presenta su edición limitada Dove x FIFA World Cup 2026™, como parte de su plataforma global «El Juego es Nuestro», que busca cuestionar quién se queda y quién es empujada a salir del deporte

Para millones de niñas alrededor del mundo, el momento en que el cuerpo empieza a cambiar también es el momento en que muchas empiezan a sentir que la cancha ya no es un lugar para ellas. A los 14 años, la mitad abandona la actividad física por vergüenza corporal, no por falta de talento, ni de pasión, ni de sueños.

En un contexto donde el fútbol sigue siendo uno de los espacios más visibles y exigentes para el cuerpo femenino, Dove, patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, presenta su edición limitada Dove x FIFA World Cup 2026™, como parte de su plataforma global «El Juego es Nuestro», que busca cuestionar quién se queda y quién es empujada a salir del deporte.

Se trata de una iniciativa que busca enviar un mensaje claro: el fútbol no debería ser el lugar donde las niñas aprenden a dudar de su cuerpo.

«La vergüenza corporal es una de las razones menos visibles, pero más determinantes por las que las niñas abandonan el deporte. Dove cree que el cuidado personal no es un detalle menor: es lo que permite moverte, expresarte y ocupar espacios con seguridad», señaló Roberto García, Brand Manager de Dove Desodorantes.

La edición limitada Dove x FIFA World Cup 2026™ mantiene la fórmula Dove Original con ¼ de crema humectante, que ayuda a proteger la piel de las axilas incluso en condiciones de fricción, sudor o actividad física intensa, ofreciendo hasta 48 horas de protección efectiva. Un cuidado pensado no solo para el día a día, sino para acompañar cuerpos que se mueven con libertad.

Con esta edición especial, Dove reafirma su compromiso histórico con la confianza corporal y la equidad de género, trabajando para que ninguna niña tenga que abandonar el deporte por sentirse incómoda o dudar de su cuerpo.

Cuando el cuerpo deja de ser un obstáculo, nadie debería abandonar la cancha.

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