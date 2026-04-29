CINDIE presenta sus estrenos de mayo: cine independiente, clásicos y series imperdibles

Llegan ocho películas y dos series a la plataforma, mezclando géneros y talento de la mejor calidad

Durante el mes de mayo, CINDIE amplía su catálogo con una cuidada selección de películas y una serie que destacan por su diversidad de géneros, talento internacional y propuestas narrativas únicas. Desde el terror psicológico hasta el drama clásico y la comedia romántica, estos son los títulos que llegan a la plataforma:

Lock, Stock and Two Smoking Barrels

Estreno: 26 de mayo.

Dirección: Guy Ritchie.

Elenco: Jason Statham.

Cuatro amigos se ven envueltos en una peligrosa deuda con un mafioso londinense, desatando una serie de eventos criminales.

Dato curioso: Fue la película revelación de Guy Ritchie e impulsó la carrera de Jason Statham.

The Deer Hunter

Estreno: 28 de mayo.

Dirección: Michael Cimino.

Elenco: Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep.

Un poderoso drama sobre la guerra de Vietnam y sus secuelas en la vida de tres amigos.

Dato curioso: Ganadora del Oscar a Mejor Película, con actuaciones consideradas icónicas.

Beforeigners (Serie – Temporada 1)

Estreno: 21 de mayo.

Creadores: Eilif Skodvin, Anne Bjørnstad.

Una innovadora serie donde personas de distintas épocas del pasado aparecen misteriosamente en el presente, generando tensiones sociales y culturales.

Dato curioso: Fue la primera serie original de HBO producida en noruego y cuenta con doblaje al español disponible.

Salmon Fishing in the Yemen

Estreno: 21 de mayo.

Dirección: Lasse Hallström.

Elenco: Ewan McGregor, Emily Blunt.

Una comedia romántica con tintes políticos sobre un científico que intenta introducir la pesca de salmón en Yemen.

Dato curioso: Basada en la novela de Paul Torday.

Otros títulos que se suman a la plataforma son:

The Stylist (5 de mayo) – Thriller psicológico que sigue a una estilista solitaria con oscuros impulsos.

(5 de mayo) – Thriller psicológico que sigue a una estilista solitaria con oscuros impulsos. 12 Hour Shift (7 de mayo) – Comedia negra donde una enfermera se ve envuelta en un caótico tráfico ilegal de órganos.

(7 de mayo) – Comedia negra donde una enfermera se ve envuelta en un caótico tráfico ilegal de órganos. Ghosts of War (12 de mayo) – Un grupo de soldados durante la Segunda Guerra Mundial debe enfrentar una presencia sobrenatural en una mansión ocupada.

(12 de mayo) – Un grupo de soldados durante la Segunda Guerra Mundial debe enfrentar una presencia sobrenatural en una mansión ocupada. St. Vincent (14 de mayo) – Un veterano gruñón establece una inesperada amistad con un niño, generando una emotiva historia sobre redención y vínculos humanos. Con Bill Murray y Melissa McCarthy.

(14 de mayo) – Un veterano gruñón establece una inesperada amistad con un niño, generando una emotiva historia sobre redención y vínculos humanos. Con Bill Murray y Melissa McCarthy. Miss Potter (19 de mayo) – Biografía de la autora Beatrix Potter que retrata su lucha por publicar sus historias y encontrar independencia personal. Con Renée Zellweger y Ewan McGregor.

(19 de mayo) – Biografía de la autora Beatrix Potter que retrata su lucha por publicar sus historias y encontrar independencia personal. Con Renée Zellweger y Ewan McGregor. Mafia (Serie, 28 de mayo) – Inspirada en estructuras criminales reales y es ideal para fans del noir europeo.

Con estos estrenos, CINDIE reafirma su compromiso con ofrecer contenido curado de alta calidad, combinando cine independiente contemporáneo, clásicos imprescindibles y propuestas televisivas originales para todos los gustos.

CINDIE está disponible a través de distribuidores selectos o en www.cindie.com

Acerca de CINDIE: www.cindie.com

CINDIE PREMIERE es la distribuidora de de VOD líder en contenido independiente en América Latina, habiendo liderado el espacio VOD prémium para películas como Parásitos y Mullholland Drive, distribuyendo su contenido a través de los principales operadores de cable y plataformas OTT e IPTV como NetClaro, MVS Hub, izzi, Megacable, Totalplay y Flow en la región.

CINDIE es la plataforma de streaming del grupo, la cual se encuentra disponible a través de las principales tiendas digitales del territorio como AMAZON, APPLE, ROKU y GOOGLE.

CINDIE TV es el canal FAST del grupo, mismo que se puede ver a través de SAMSUNG TV PLUS, MVS Hub, ClaroTV, Tigo, DIRECTV, Plex, TCL, VIDAA, VTR, Whale Eco y SoPlay.