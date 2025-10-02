AbbVie se compromete a promover un ecosistema de investigación científica en México

AbbVie reafirma su compromiso con el avance del ecosistema de investigación de México mediante programas destinados a facilitar el acceso a la innovación, iniciativas dedicadas a la formación de investigadores nacionales y el desarrollo de oportunidades para el talento investigador en el país

Con motivo del Día Internacional de la Cultura Científica, AbbVie México reafirma su compromiso por consolidar la investigación en el país. A través de programas específicos, la compañía impulsa la participación de México en la ciencia global al facilitar el acceso a terapias innovadoras, fortalecer la preparación de investigadores nacionales y abrir nuevas oportunidades para profesionales locales. Esta visión se alinea con las prioridades de salud pública del país, enfocadas en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Desde su fundación en 2013, AbbVie ha invertido más de 73 000 millones de dólares en investigación y desarrollo (I+D) a nivel mundial, con el firme propósito de descubrir y desarrollar tratamientos que marquen una diferencia real en la vida de los pacientes. Esta inversión ha dado lugar a avances significativos en áreas como inmunología, oncología, neurociencia, oftalmología y medicina estética. Esto permite a AbbVie descubrir y ofrecer medicamentos y productos innovadores que resuelven problemas de salud graves, mejoran la vida de las personas hoy en día y abordan los retos médicos del mañana.

La Dra. Brenda Salinas, directora médica de AbbVie México, afirmó: «México es un país con un enorme potencial científico y, el objetivo es convertir a la compañía en un aliado estratégico para impulsar la creación de un entorno de investigación que conecte a las personas con la ciencia a través de la innovación con propósito, el talento científico local, la colaboración institucional y el compromiso social».

En el país, AbbVie respalda proyectos en más de 100 centros públicos y privados en áreas como dermatología, reumatología y oncología. Estos estudios analizan la carga de enfermedad, patrones de tratamiento, impacto en la calidad de vida y características de padecimientos específicos —como el edema macular diabético— incluyendo el estudio de biomarcadores. Esta investigación contextualizada aporta datos clave para avanzar hacia una medicina más precisa y accesible. Al integrar a pacientes mexicanos en terapias innovadoras, se atienden necesidades médicas locales no cubiertas y se contribuye a elevar los estándares de salud.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el desarrollo de talento a través del programa ADMIRE Pathfinder, una iniciativa intensiva dirigida a médicos especialistas en diversas áreas terapéuticas. Su objetivo es fortalecer las capacidades de investigadores con experiencia limitada, brindándoles formación en buenas prácticas clínicas, normativas locales, farmacovigilancia, seguridad, monitorización y documentación. Hasta ahora, 19 investigadores mexicanos han participado en este programa, incorporándose a una red internacional que incluye a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil. Este esfuerzo refleja la apuesta de AbbVie por el crecimiento científico desde sus cimientos.

Como parte de esta visión, la compañía también ha establecido un Centro de Investigación Clínica en México, integrado por más de 60 profesionales especializados que apoyan el desarrollo y gestión de estudios regionales y globales. Este centro no solo genera empleo altamente calificado, sino que también reconoce y proyecta el talento científico nacional, posicionando al país como un polo estratégico en la investigación clínica internacional.

En una fecha tan significativa como el Día Internacional de la Cultura Científica, que celebra el valor de acercar la ciencia a la sociedad, demostramos que cuando la innovación tiene un propósito, el progreso se mide en vidas transformadas. «En AbbVie, el mayor logro es: convertir la investigación en una herramienta para lograr un impacto humano, equitativo y sostenible», concluyó la Dra. Salinas.



Source: Mexicomex Comunicae