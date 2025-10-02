Adsmovil: La personalización de audiencias redefine el futuro del OOH en América Latina

Datos en tiempo real y journeys de consumo marcan el camino hacia una publicidad más eficiente y medible

La industria de la publicidad exterior (OOH) atraviesa un proceso de transformación profunda en América Latina. El futuro ya no pasa únicamente por el impacto visual de las pantallas, sino por la capacidad de llegar a la audiencia correcta, en el momento preciso y con la posibilidad de medir resultados. En este contexto, el valor de los datos se convierte en el gran diferencial para que las marcas reduzcan desperdicio, maximicen retorno y demuestren eficacia.

Adsmovil ha puesto a las audiencias en el centro de esta evolución a través de Personas, su plataforma de planificación basada en datos que entiende los recorridos cotidianos de la gente y conecta esa información con los puntos de contacto más relevantes. El valor diferencial está en entender cómo las audiencias se mueven: no importa si van a trabajar, divertirse o descansar, lo relevante es la lectura del geo-behavior y los insights que aporta a las marcas. Por ejemplo, las personas que consumen en un centro comercial o restaurante no necesariamente viven cerca, sino que provienen de zonas distantes. Este tipo de hallazgos cambia la forma de enfrentar un briefing y abre nuevas posibilidades estratégicas. De esta manera, el enfoque se aleja de los mapas estáticos y del criterio de proximidad para adoptar una visión «journey-first», que analiza cómo se desplazan las personas entre su casa, el trabajo o los espacios de consumo, y a partir de esos patrones construye circuitos de medios más eficientes. Así, la compra de espacios OOH se vuelve más precisa, transparente y alineada a métricas de negocio como ROAS, incrementalidad o prueba de valor.

Adsmovil Personas se distingue además por su capacidad de ofrecer datos actualizados diariamente, lo que habilita una planeación mucho más responsiva. Además, incorpora de forma nativa la atribución a visitas en tienda, en lugar de tratarla como un complemento, y está diseñada para activarse fácilmente en modelos de managed o self service. Su interfaz en tiempo real permite crear audiencias y puntos de interés en cualquier momento, y su lógica de planificación no se limita a la proximidad, sino que prioriza rutas y secuencias de movilidad que reflejan el verdadero comportamiento de las personas.

La industria global del OOH avanza hacia modelos de medición cada vez más inmediatos y accionables, como lo demuestra la tendencia de incorporar reportes en medio de las campañas para optimizar resultados sobre la marcha. En línea con esta evolución, Adsmovil Personas se posiciona como un aliado estratégico en América Latina al ofrecer datos actualizados diariamente, atribución directa a visitas en tienda y audiencias construidas a partir de la movilidad real de las personas. De esta forma, las marcas no solo pueden planificar con precisión, sino también validar y ajustar sus estrategias con la misma agilidad que en los entornos digitales, maximizando retorno e incrementando la eficacia de sus inversiones.

«En OOH, la pregunta ya no es solo dónde están las pantallas, sino quién está frente a ellas y qué impacto generan en el negocio. Con Personas ayudamos a que la industria de América Latina dé ese salto: convertir la data de movilidad en audiencias accionables y en resultados medibles para las marcas», afirma Alberto Pardo, CEO & Founder de Adsmovil. Por su parte Mariana Correa de Toledo, SVP de Adsmovil OOH explica «La data de movilidad no es un complemento; es el corazón de una estrategia OOH efectiva. Por eso creamos esta solución de Personas para convertir recorridos cotidianos en resultados de negocio para nuestros clientes».

La publicidad exterior vive un momento clave en la región: la digitalización, el acceso a datos en tiempo real y la posibilidad de activar campañas de manera ágil a través de modelos self-service o gestionados están acercando al OOH a estándares de accountability que antes eran exclusivos de los medios digitales. Para anunciantes y agencias, esto significa transparencia, KPIs comparables con digital y la eficiencia de invertir solo en los puntos de contacto que realmente mueven la aguja.

Con propuestas como Personas, Adsmovil consolida esta visión y refuerza el papel del OOH como un canal estratégico en América Latina, capaz de combinar alcance masivo con personalización, eficiencia y medición. Además, Personas llega para ayudar a crear métricas consistentes para el OOH, no como un simple algoritmo, sino como parte de una metodología que aporta una lectura viva y dinámica de las audiencias, contribuyendo así a una medición más precisa y relevante para la industria.



