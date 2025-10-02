JETOUR celebra el Segundo Concurso Global de Ventas y Servicio 2025: tecnología y artesanía al servicio del usuario

El Segundo Concurso Global de Ventas y Servicio JETOUR 2025 reunió a más de 150 participantes de 23 países, quienes demostraron su experiencia en ventas, servicio y diagnósticos inteligentes

Del 22 al 26 de septiembre, JETOUR celebró en Wuhu, China, la segunda edición de su Concurso Global de Ventas y Servicio 2025. Más de 150 competidores de 23 países se enfrentaron en cuatro categorías clave: Asesor de servicio posventa, Técnico posventa, Consultor de ventas y Competencia por equipos.

El evento destacó la excelencia global de servicio de JETOUR y reforzó su compromiso de impulsar el crecimiento a través de una atención de alta calidad.

Excelencia en preventa y posventa: demostración de capacidades integrales de servicio

La competencia estuvo estructurada en módulos de preventa y posventa para evaluar de manera integral las capacidades de los participantes.

En la parte de preventa, los concursantes realizaron pruebas teóricas sobre conocimiento de marca y producto, demostraciones estandarizadas de vehículos y simulaciones de escenarios con clientes, poniendo a prueba sus habilidades de comunicación y profesionalismo. Estas dinámicas ilustraron el papel esencial de los consultores de ventas en la mejora de la experiencia del cliente.

En el módulo de posventa, los retos fueron aún mayores: exámenes teóricos, resolución de escenarios de servicio complejos y diagnóstico de fallas técnicas avanzadas. Estas pruebas demostraron la solidez técnica de los participantes, su capacidad de resolución ágil de problemas y su desempeño bajo presión.

La tecnología inteligente transforma la experiencia de servicio

En un contexto de movilidad cada vez más inteligente, JETOUR ha integrado de manera profunda la innovación tecnológica en su sistema de servicio. El concurso incluyó una sesión dedicada a diagnósticos inteligentes, en la que los participantes utilizaron plataformas digitales para inspeccionar vehículos y resolver fallas.

Esta dinámica evidenció cómo las soluciones digitales mejoran la eficiencia operativa y la precisión en los diagnósticos, respaldando la iniciativa de JETOUR de transformar la experiencia de servicio con soluciones más eficaces, precisas y centradas en el usuario.

La competencia también respondió a las diversas necesidades de los usuarios globales, manteniendo procesos estandarizados y, a la vez, fomentando adaptaciones locales que atienden demandas específicas de cada mercado.

Una marca de servicio en expansión mundial

JETOUR no solo lidera en crecimiento de ventas, sino también en desarrollo de marca de servicio. Hasta agosto de este año, la compañía se ha expandido a 91 países y regiones, con más de 2.000 puntos de venta y servicio.

Durante este crecimiento acelerado, ha mantenido la filosofía «Travel+ Care+», enfocada en las necesidades del usuario para construir una red de servicio profesional y confiable en todo el mundo.

En línea con la tendencia global hacia la inteligencia automotriz, JETOUR posiciona el servicio como ventaja competitiva clave. Su objetivo es construir servicios inteligentes de cadena completa, apoyados en tecnologías como diagnósticos remotos, actualizaciones OTA y asistencia con IA.

Estas herramientas digitales permiten pasar de un servicio reactivo a uno proactivo, mejorando la eficiencia, los tiempos de respuesta y la comunicación a través de plataformas globales unificadas.

La compañía también refuerza la capacitación global y la adaptación local bajo su estrategia de «integración global + innovación local».

Artesanía y compromiso en el escenario global

El Segundo Concurso Global de Ventas y Servicio JETOUR 2025 no solo puso a prueba las capacidades de servicio de la marca a nivel internacional, sino que también representó un paso clave en su crecimiento mundial.

Este intercambio fortaleció las habilidades de sus especialistas y aportó experiencias valiosas y replicables para consolidar una red de servicio global más sólida.

De cara al futuro, JETOUR seguirá apostando por la tecnología para mejorar su oferta y por la artesanía para conquistar a los usuarios, con el objetivo de proporcionar soluciones de movilidad más eficientes, inteligentes y cercanas en todo el mundo.



Source: Mexicomex Comunicae