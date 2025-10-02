CINDIE estrena serie documental sobre Max Verstappen, campeón de la F1

La serie estará disponible a partir del 16 de octubre a través de la plataforma y aliados de CINDIE

CINDIE, la plataforma líder en cine y TV independiente en América Latina, anuncia el estreno exclusivo de la emocionante serie documental «Max Verstappen – Anatomy of a Champion», producida por Viaplay; la cual explora la vida y carrera del actual campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen.

«Max Verstappen – Anatomy of a Champion» narra el viaje personal y profesional del joven piloto neerlandés, desde sus inicios en el karting hasta convertirse en múltiple campeón mundial. A lo largo de sus tres episodios, la serie incluye entrevistas exclusivas, imágenes detrás de cámaras y testimonios de figuras clave de la Fórmula 1.

«En CINDIE nos enfocamos en ofrecer contenido curado que cuente historias reales, poderosas y culturalmente relevantes. Esta serie sobre Max Verstappen no solo retrata a un campeón, sino también a un joven que ha enfrentado desafíos únicos en un deporte de élite», comentó Maurice Van Sabben, CEO de CINDIE. «Estamos orgullosos de acercar este tipo de narrativas auténticas y universales a nuestra audiencia latinoamericana».

Esta serie documental se suma a CINDIE, el catálogo más amplio de cine y televisión independiente en América Latina, que también ofrece títulos galardonados y de culto como «Buscando a Sugar Man», «Carol», «Mulholland Drive» y «Ámsterdam». Con un enfoque en la calidad, la diversidad y la autenticidad, CINDIE ofrece películas y series que inspiran, informan y entretienen, con una curaduría única que destaca el talento independiente de todo el mundo.

Con este lanzamiento, CINDIE reafirma su compromiso con la distribución de contenido independiente, original y relevante, ampliando su catálogo con historias que conectan emocionalmente con el público y ofrecen nuevas perspectivas sobre figuras icónicas del mundo actual.

Para conocer más, se puede visitar www.cindie.com



