Vinte crece un 17.5% en ingresos durante el tercer trimestre de 2025

Grupo Vinte, la desarrolladora que más construye vivienda en México, reportó un sólido y constante crecimiento del 17.5 por ciento en ingresos, del 28.3 por ciento en utilidad neta y del 22.3 por ciento en EBIDTA durante el tercer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo del año anterior derivado de la adquisición de Javer.

El precio promedio tuvo un incremento relevante del 15.5 por ciento, ubicándose en un millón treinta y un mil cien pesos, dado que se mostró un gran dinamismo en la venta de vivienda media y residencial.

«En este tercer trimestre, el mercado mostró un impulso importante en la vivienda de más de un millón ochocientos mil pesos; vemos un entorno positivo con mejores tasas, lo que da mayor acceso al crédito hipotecario. Además, Vinte cuenta con una oferta sólida y diversificada en el país, con viviendas desde 600 mil hasta 8 millones de pesos para atender las necesidades de las familias», destacó Sergio Leal Aguirre, presidente del Consejo de Administración.

Hoy se dieron a conocer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Bolsa Institucional de Valores (BIVA), los resultados correspondientes al ejercicio julio-septiembre del 2025, con las siguientes cifras:

Se reportan ingresos por 4 mil 117.1 millones de pesos; un alza del 17.5 por ciento.

La utilidad neta fue de 379.6 millones de pesos; un crecimiento del 28.3 por ciento.

El EBIDTA tuvo un aumento de 22.3 por ciento y fue de 773.8 millones de pesos.

En el periodo se escrituraron 3 mil 967 viviendas.

Grupo Vinte continúa generando empleos, impulsando inversión y apostando firmemente por México mediante proyectos en el Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos, Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Tamaulipas.



