TotalMedic revela cómo optimizar recursos médicos sin comprometer la calidad de hospitales y clínicas

Optimizar recursos sin comprometer la calidad del servicio es hoy uno de los mayores retos para hospitales y clínicas del país

Con una demanda creciente de atención médica y una presión constante por mejorar la eficiencia operativa, hospitales, clínicas y consultorios enfrentan un reto clave para el 2026: cómo adquirir, rentar y mantener equipos médicos sin comprometer la calidad del servicio ni la sostenibilidad financiera.

Recientemente, Enrique Martínez Moreno, cofundador y director general del Instituto Farmacéutico (INEFAM), señaló que el sector salud en México enfrenta retos importantes, especialmente en la industria de dispositivos médicos. Durante su participación en el Foro Expansión Medical Devices Day AMID 2025, destacó que el gasto en insumos médicos ha mostrado un crecimiento sostenido, lo que refleja tanto la demanda creciente como la necesidad de estrategias efectivas para la adquisición y gestión de equipo médico en el país.

En este contexto, Totalmedic, empresa mexicana especializada en la venta y renta de equipo médico y ortopédico, comparte las claves para tomar la mejor decisión entre rentar o comprar:

1. Rentar para optimizar recursos

Durante temporadas de alta demanda, la renta se convierte en una solución flexible y rentable. Camas hospitalarias, concentradores de oxígeno, sillas de ruedas o colchones clínicos pueden ser rentados por el tiempo necesario, con mantenimiento incluido y disponibilidad inmediata.

2. Comprar para fortalecer la infraestructura

Cuando se trata de equipamiento de uso constante, la compra sigue siendo una inversión estratégica. Dispositivos de monitoreo, equipos de rehabilitación o instrumentos de diagnóstico son esenciales para el funcionamiento diario de cualquier institución médica. En estos casos, contar con un proveedor confiable garantiza equipos certificados, soporte técnico y asesoría postventa.

3. El valor del mantenimiento y el buen uso

Capacitar al personal y programar revisiones periódicas prolonga la vida útil del equipo y asegura resultados clínicos precisos. Total Medic ofrece asesoría técnica y mantenimiento preventivo, garantizando seguridad y eficacia.

4. Tendencia 2026: eficiencia y bienestar

Rentar o comprar de forma planificada permite acceder a tecnología actualizada sin descapitalizar a la institución, mientras se mejora la atención al paciente.

5. Aliado integral para instituciones

Con más de una década de experiencia, TotalMedic ofrece soluciones integrales en venta y renta de equipo médico como asesoría, entrega, mantenimiento y servicio post venta.

«Más que un proveedor, buscamos ser un aliado estratégico para las instituciones de salud. Rentar o adquirir equipo médico de forma inteligente no solo optimiza recursos, también garantiza continuidad en la atención y bienestar para los pacientes», explicó Karol Servín, Directora General TotalMedic.

Cada decisión de renta o compra de equipo médico repercute directamente en la calidad del servicio y la experiencia de los pacientes. Por ello, el compromiso que tiene TotalMedic es acompañar a hospitales y clínicas con soluciones adaptadas a sus necesidades, garantizando equipos certificados, soporte especializado y estrategias que optimicen recursos. Invertir de manera inteligente no solo fortalece la infraestructura de las instituciones, sino que contribuye al bienestar de quienes más lo necesitan.



Source: Mexicomex Comunicae