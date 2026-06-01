Resin Solutions LLC presenta Stratix™ para productos destinados a aplicaciones aeroespaciales y de defensa

Resin Solutions ha lanzado la nueva marca Stratix para agrupar su cartera de materiales dirigidos al sector aeroespacial y de defensa, reforzando su estrategia de especialización y su compromiso con el desarrollo de soluciones de alto rendimiento para estas industrias

LATINOAMÉRICA (Junio 01 de 2026). Resin Solutions LLC, proveedor líder de soluciones avanzadas de materiales, anunció hoy el lanzamiento de Stratix , una nueva identidad de marca que refleja el fortalecimiento de su enfoque estratégico en el sector aeroespacial y de defensa.

Esta nueva denominación subraya el compromiso a largo plazo de la compañía con el apoyo a los requisitos únicos y exigentes de los clientes de los sectores aeroespacial y de defensa. Al agrupar claramente tanto sus productos actuales como los que se encuentran en desarrollo para estas industrias bajo la marca Stratix , Resin Solutions busca aumentar la confianza de los clientes, simplificar la selección de productos y reforzar aún más sus alianzas dentro del sector.

La marca registrada Stratix se aplicará a una cartera en expansión de materiales diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de rendimiento, calidad y fiabilidad esenciales para aplicaciones aeroespaciales y de defensa. Entre los primeros productos que llevarán esta denominación se encuentran los ligantes insignia de Resin Solutions para los sectores aeroespacial y de defensa, R45 M y R45 HTLO, ambos diseñados para ofrecer un alto rendimiento en entornos operativos exigentes.

«Nuestra arquitectura de marca Stratix representa mucho más que una simple denominación; es una señal clara de nuestra dedicación al mercado aeroespacial y de defensa», afirmó Joan Braca, CEO de Resin Solutions. «Cuando los clientes vean el nombre Stratix , podrán esperar la misma profunda experiencia en aplicaciones y los productos de alto rendimiento en los que han confiado durante más de sesenta años, además de nuevos e innovadores productos actualmente en desarrollo, todo ello bajo una identidad de marca unificada creada exclusivamente pensando en sus necesidades».

La introducción de Stratix se basa en el compromiso estratégico más amplio de Resin Solutions con el sector aeroespacial y de defensa, demostrado recientemente mediante el anuncio de la ampliación de capacidad de producción para productos basados en polibutadieno terminado en hidroxilo. Resin Solutions se enorgullece de seguir invirtiendo en sus instalaciones, su equipo humano y su cartera de innovación para servir mejor a los clientes aeroespaciales y de defensa en todo el mundo.

Para más información, visitar www.ResinSolutions.com.

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Fuente: Central de Noticias AndeanWire