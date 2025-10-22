Montepío Luz Saviñón promueve la educación financiera entre las familias mexicanas

Montepío Luz Saviñón impulsa diversas acciones orientadas a fortalecer la cultura del ahorro, la planeación económica y el uso responsable del crédito

Conscientes de que la educación financiera es una herramienta fundamental para el bienestar de las familias, Montepío Luz Saviñón impulsa diversas acciones orientadas a fortalecer la cultura del ahorro, la planeación económica y el uso responsable del crédito. A lo largo de sus 123 años de historia, la institución ha mantenido un compromiso firme con la formación de sus usuarios, promoviendo decisiones informadas y saludables en torno al manejo del dinero.

En cada una de sus sucursales, el personal de Montepío Luz Saviñón brinda orientación clara sobre las condiciones de los préstamos prendarios, las tasas aplicables y los derechos del cliente. Este acompañamiento tiene como propósito eliminar los mitos que rodean al empeño, demostrando que se trata de un instrumento financiero legítimo, seguro y transparente.

Además, la institución desarrolla materiales informativos y campañas digitales para fomentar una relación más consciente con las finanzas personales. En estas iniciativas se abordan temas como el presupuesto familiar, el ahorro para emergencias, la importancia de cumplir plazos y la comparación entre diferentes opciones de crédito.

El objetivo es empoderar a las personas, especialmente a aquellas que no tienen acceso al sistema bancario tradicional, para que comprendan que el crédito puede ser un aliado si se usa con responsabilidad. De esta forma, Montepío Luz Saviñón contribuye a reducir la brecha de exclusión financiera y promueve la estabilidad económica en los hogares mexicanos.

Más allá de ofrecer préstamos prendarios, la institución se consolida como una aliada educativa que impulsa la autonomía financiera y el desarrollo de capacidades económicas. Fiel al legado de su fundadora, Doña Luz Saviñón de Saviñón, Montepío continúa acompañando a las familias con soluciones humanas y conocimiento útil para construir un futuro más estable.



Source: Mexicomex Comunicae