Danfoss participará en el congreso ALADYR Chile

Danfoss anunció su participación en el congreso Internacional ALADYR Chile 2025, que se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en Santiago de Chile en donde presentará sus innovadoras bombas APP, dispositivos compactos, sencillos y energéticamente eficientes, diseñadas específicamente para aplicaciones de ósmosis inversa; y el dispositivo iSave de recuperación de energía, que combina un intercambiador de presión isobárico con una bomba de refuerzo y un motor en un diseño único.

Estas bombas APP de alta presión son ideales para diversas instalaciones, incluyendo plantas terrestres, navales y en altamar, ofreciendo versatilidad y rendimiento superior. Destacan por su eficiencia inigualable y flexibilidad de configuración. Su diseño es simple, basado en pistones axiales y compuesto por un número reducido de piezas, garantizando un funcionamiento altamente fiable. Esto no solo prolonga los intervalos de mantenimiento, sino que también simplifica las intervenciones técnicas, permitiendo una mayor disponibilidad operativa.

Disponibles en una amplia gama de tamaños, desde 0,6 m³/h hasta 86 m³/h, las bombas APP son perfectas para instalaciones de SWRO pequeñas y medianas y, dentro de sus principales características, destacan la optimización del consumo energético, su diseño compacto, la reducción de operativos, una larga vida útil y baja en riesgos de falla, además de un corto periodo de amortización.

El dispositivo de recuperación de energía iSave de Danfoss combina un intercambiador de presión isobárico con una bomba de refuerzo y un motor en un diseño único. Dentro de sus características principales destaca su diseño extremadamente compacto, hasta un 94 % de eficiencia energética inigualable, confiabilidad comprobada en campo, instalación simple con menos tuberías, soldaduras y pérdidas de presión, además de un control activo listo para la automatización inteligente. Optimizado para trenes de ósmosis inversa con capacidades entre aproximadamente 200-3000 m³/día, los iSave están disponibles en cuatro tamaños diferentes, desde 21 hasta 70 m³/h, para instalación horizontal o vertical.

«Los amplios conocimientos sobre aplicaciones, diseño y experiencia consolidada en el sector le permite a Danfoss ofrecer dispositivos como las bombas APP y de recuperación de energía iSave, con gran innovación y tecnología. La experiencia acumulada de Danfoss nos coloca como líderes en el mercado y con el compromiso de seguir innovando en beneficio del medio ambiente y de las empresas enfocadas en el ahorro de energía, reducción de gastos, bajos costos operativos y de mantenimiento», comentó Felipe Ibarra, Sales Drives LAM HPP en Danfoss Chile, quien además dará una conferencia abordando el tema: «Cómo las bombas de alta presión y los dispositivos isobáricos contribuyen a obtener diseños compactos, bajar el consumo de energía eléctrica y su durabilidad en el tiempo». Para los interesados, ésta conferencia se llevará a cabo en el salón plenario del evento el 30 de octubre a las 15:30 h.

Cabe mencionar que el Intercambiador de presión isobárico mantiene tasas de eficiencia neta de clase mundial, los iSave transfieren la energía hidráulica de la salmuera directamente a la alimentación con mínima mezcla y fugas. Materiales de alta calidad, como duplex y super-duplex, garantizan una fiabilidad y durabilidad a largo plazo, incluso en fluidos agresivos.

La tecnología de bomba de desplazamiento positivo asegura alta eficiencia bajo cualquier condición de operación; y el motor con un alojamiento fijo, asegura una alineación perfecta entre la bomba y el motor, con una instalación y mantenimiento simple y fácil.



