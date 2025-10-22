Iberdrola México gana el Premio ELIS por su contribución a la igualdad de género

La compañía obtuvo la mención honorífica Mujeres al Mundo por sus programas innovadores, su acción social y políticas alineadas con las mejores prácticas internacionales

Por su firme compromiso con la igualdad de género, Iberdrola México fue reconocida con la mención honorífica «Mujeres al Mundo», en el marco de la cuarta edición del Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable (ELIS), una iniciativa impulsada por HSBC y la consultora EY que destaca a aquellas compañías que integran la sostenibilidad como eje estratégico de su operación.

«En Iberdrola México estamos convencidos de que impulsar a las mujeres es sembrar un futuro luminoso. A través de una estrategia integral de igualdad de oportunidades y de nuestra acción social, promovemos el desarrollo del talento femenino y la transformación con perspectiva de género», señaló Katya Somohano, CEO de Iberdrola México.

El jurado del Premio ELIS destacó que la compañía se caracteriza por una «estrategia que promueve la inclusión en el sector energético mediante programas innovadores y políticas alineadas con las mejores prácticas internacionales», lo que consolida a la firma como «un modelo de transformación hacia entornos más equitativos».

La empresa fomenta la igualdad de oportunidades a través de programas como DestElla, que promueve el empoderamiento femenino a través del deporte; Impulso STEM, que incentiva que las jóvenes estudien carreras científicas y tecnológicas; o Luces de Esperanza, que brinda acceso a la energía eléctrica en comunidades vulnerables. También colabora con organizaciones civiles como Ayuda en Acción, con la que actualmente desarrolla un programa para la integración social y laboral de mujeres migrantes víctimas de violencia.

Asimismo, la compañía impulsa el liderazgo de las mujeres en el sector con iniciativas como HerEnergy, diseñado para visibilizar el talento femenino mediante su participación en proyectos innovadores para la empresa, o SheLeads, que fortalece las habilidades blandas de las colaboradoras de la plantilla para acelerar su desarrollo.

En su primer año de participación en el certamen, Iberdrola México también fue finalista en tres categorías -Ambiental, Social y Gobernanza (ASG)-, lo que refleja su compromiso integral con la sostenibilidad y las mejores prácticas corporativas.

El Premio Empresas Líderes en Innovación Sustentable reconoce a las compañías de diversos sectores y tamaños que operan en México e incorporan estrategias ASG con un impacto positivo, medible y transformador en el país.



Source: Mexicomex Comunicae