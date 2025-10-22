Viasat lanzará en octubre el satélite ViaSat-3 F2, con el que se espera duplicar la capacidad de ancho de banda de la compañía

Las capacidades de formación de beam dinámicos de ViaSat-3 F2 ofrecerán amplias ventajas a los clientes en los lugares con mayor demanda, con una entrada en servicio prevista para principios de 2026. La constelación de ultra alta capacidad de Viasat está diseñada para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones satelitales globales y resilientes por parte de clientes comerciales del sector de la movilidad y la defensa

Viasat, Inc. (NASDAQ: VSAT), líder mundial en comunicaciones por satélite, ha anunciado hoy que el lanzamiento del satélite ViaSat-3 Flight 2 (F2) está previsto para la segunda mitad de octubre de 2025 a bordo de un Atlas V551 de United Launch Alliance (ULA) desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 (SLC-41) de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, Florida.

ViaSat-3 F2, que ha sido diseñado a medida con tecnología de vanguardia para maximizar el despliegue eficiente de la capacidad y proporcionar un rendimiento sin igual a los clientes a través de acuerdos de nivel de servicio SLA líderes, se prevé que proporcione más capacidad de ancho de banda que toda la flota existente y marca un hito importante para la hoja de ruta de la red multiorbital de Viasat. Está previsto que el satélite entre en servicio en un momento importante, ya que la demanda de comunicaciones satelitales globales y resilientes por parte de los clientes comerciales de movilidad y defensa está aumentando significativamente. ViaSat-3 F2 formará parte de una constelación global que se espera que proporcione una capacidad sustancial y una economía de ancho de banda con una flexibilidad significativa para mover y concentrar la capacidad en los lugares de mayor demanda prácticamente en cualquier lugar, ya sea en tierra, mar o aire.

«Estoy orgulloso de nuestro equipo y socios de Viasat por superar los límites con estos satélites de ultra alta capacidad, que aportarán amplios beneficios a nuestros clientes, entre ellos una mayor eficiencia de la red, actuación, experiencia del usuario, cobertura, capacidad, flexibilidad y costo», afirmó Mark Dankberg, presidente y director ejecutivo de Viasat. «El satélite ViaSat-3 F1 está ofreciendo un rendimiento excepcional y ya está permitiendo una experiencia de pasajero excepcional para nuestros clientes de aerolíneas. Nuestros clientes están entusiasmados con la incorporación del ViaSat-3 F2 a nuestra red global, esperamos que aumente significativamente el rendimiento, el número de usuarios, que permita nuevos y emocionantes servicios de conectividad junto con nuestros modelos de negocio de entretenimiento a bordo y monetización. Hemos sido líderes en la innovación, la prestación y la integración de todos estos servicios y estamos seguros de que la combinación de nuestra flota actual y prevista con nuestros socios externos nos posiciona bien para atender la creciente demanda que estamos observando en nuestros mercados objetivo».

«Tenemos mucha confianza en el futuro y estamos entusiasmados de lograr este hito hacia la duplicación de la capacidad de ancho de banda de Viasat», afirmó Gary Chase, director financiero de Viasat. «Gracias al apoyo de nuestras relaciones con clientes clave, nuestras sólidas franquicias comerciales y el impulso de mercados atractivos en crecimiento, hemos obtenido unos ingresos récord y hemos conseguido nuevos contratos sin precedentes en el ejercicio fiscal 2025. Estamos totalmente centrados en lo que podemos lograr en el año fiscal 2026 y más allá, a medida que continuamos aumentando nuestra capacidad de generar beneficios, reduciendo la intensidad de capital y generando un flujo de caja libre sostenido y creciente».

La fecha y hora exactas del lanzamiento del ViaSat-3 F2 se darán a conocer más cerca de la fecha de lanzamiento, en colaboración con ULA.



