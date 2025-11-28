VASELINE® lanza sus Tinted lip oils para un invierno de labios humectados y radiantes

Inspirada en el estilo parisino de Emily in Paris, esta colección ofrece la mezcla perfecta entre color, textura ligera y labios ultra humectados

Los bálsamos labiales de Vaseline® se han convertido en un producto esencial, ya que aportan color, brillo natural y una humectación profunda en un solo paso. Cuentan con una textura ligera que deja un acabado luminoso sin generar una sensación pegajosa o grasosa, perfectos para usarse todos los días.

Al cierre de este 2025 y debido al gran éxito de la primera colección lanzada el año pasado, Vaseline® presenta la segunda edición limitada de sus nuevos «Tinted Lip Oils», inspirados en el personaje de Emily Cooper, protagonista de la serie de Netflix «Emily in Paris». Con tonos elegantes, atrevidos y versátiles estos labiales ofrecen 24 horas de humectación y una pigmentación que eleva cualquier look.

Un Glow Très Chic

Durante el invierno, es muy común que los labios se resequen, pierdan suavidad y brillo, sin embargo, los Tinted lip oils ofrecen una solución inmediata; restauran y humectan los labios, mientras aportan un toque sofisticado de color, convirtiéndose, así, en el portafolio ideal para la temporada de fiestas navideñas y en el día a día.

Con esta colección, Vaseline® ofrece una fórmula humectante que incluye ingredientes como:

Polibuteno: aporta una textura suave al aplicar el producto.

aporta una textura suave al aplicar el producto. Octildodecanol: suaviza y acondiciona los labios.

suaviza y acondiciona los labios. Ácido hialurónico: mantiene los labios hidratados y suaves.

mantiene los labios hidratados y suaves. Bisabolol: Calma y repara la piel de los labios.

EL «OOH LÀ LÀ» QUE TUS LABIOS NECESITAN

«Descubre los tres tonos inspirados en el encanto y estilo parisino; desde lo luminoso, lo romántico y hasta lo atrevido, reflejando la confianza y estilo femenino de Emily Cooper».

«Conoce cada uno»:

Nude crème: un nude versátil y elegante que se adapta a cualquier estilo y ocasión. Su fórmula ligera y humectante deja los labios suaves y radiantes, ideal para looks de diario.

un nude versátil y elegante que se adapta a cualquier estilo y ocasión. Su fórmula ligera y humectante deja los labios suaves y radiantes, ideal para looks de diario. Rose amour: el rosa es moderno y femenino que aporta un toque fresco y dulce a los labios. Es perfecto para un «clean look» o para una ocasión más arreglada.

el rosa es moderno y femenino que aporta un toque fresco y dulce a los labios. Es perfecto para un «clean look» o para una ocasión más arreglada. Berry Bisous: un berry atrevido e intenso que brinda un brillo irresistible. Es justo el color que necesitas para un outfit de noche o cualquier evento especial.

«La edición limitada de Tinted Lip Oils de Vaseline® lleva el cuidado de los labios a un nivel superior, ya que combina brillo más 24 horas de humectación. Cada tono está formulado para dar una sensación ligera y única», destaca Paola Hernández Santoveña, Gerente de Mercadotecnia para Unilever Internacional Latinoamérica.

«Esta colección refleja el compromiso de Vaseline® de crear fórmulas que cuidan profundamente los labios. Gracias a la mezcla de ingredientes humectantes y ligeros, como el ácido hialurónico, los labios lucen visiblemente saludables y brillosos con cada aplicación», comparte Paola Santoveña.

Los increíbles tonos que cambiarán la rutina de belleza diaria ya están disponibles en farmacias, tiendas selectas y en Amazon.

Source: Mexicomex Comunicae