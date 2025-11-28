Insight Comunicación & Casa Gaviota: Violencia en pareja y el papel de las empresas en su erradicación

El costo de la violencia de pareja asciende a entre el 1 % y el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) global. En el plano individual y de salud pública, las secuelas son devastadoras: el 63.8 % de las víctimas presenta trastorno de estrés postraumático y el 47.6 % sufre de depresión, factores que inciden directamente en la capacidad laboral y calidad de vida

La violencia de pareja impacta la economía y el entorno laboral. Según el informe «Impacto socioeconómico de la violencia de género», la violencia sexual reduce, en promedio, el 17.4 % del ingreso mensual. Además, existe un 96.7 % de probabilidad de que la productividad de una colaboradora se vea afectada por estas situaciones, manifestándose en falta de concentración, miedo y ausentismo.

El informe presentado por Insight Comunicación Estratégica y Humana, reconoce que las empresas están obligadas a comprender que sus colaboradoras enfrentan realidades complejas que trascienden el horario de oficina. Por ello, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y durante los siguientes 16 días de activismo, Insight Comunicación Estratégica y Humana y Casa Gaviota, una asociación civil sin fines de lucro especializada en la atención, prevención y erradicación de la violencia familiar y de género, presentan el videopodcast «Desobedientes Inc.»

«Crecimos obedeciendo para sobrevivir. Ahora hay que desobedecer para vivir», este nuevo espacio busca cuestionar los mandatos sociales que limitan a las mujeres, visibilizar la violencia y ofrecer herramientas para la libertad y la seguridad femenina. Los episodios ofrecerán contenido de valor, testimonios y herramientas prácticas tanto para mujeres que buscan salir de círculos de violencia, como para líderes empresariales que desean crear espacios seguros.

Maricela Ramos, directora de Insight Comunicación, declaró: «El silencio es el principal cómplice de la violencia. Al presentar este informe y lanzar Desobedientes Inc., se busca asumir la responsabilidad de usar nuestra voz para visibilizar una realidad que cuesta vidas y frena el desarrollo. Las empresas no pueden ser ajenas al dolor de sus colaboradoras; es hora de que la empatía se convierta en política corporativa».

Por su parte, Dolores Blancas, presidenta y fundadora de Casa Gaviota, señaló: «El podcast se llama Desobedientes Inc. porque salir de la violencia es un acto de rebeldía contra un sistema que quiere mujeres calladas. Cada mujer debe saber que no está sola y que su bienestar es la mejor inversión que ella y su empresa pueden hacer».

Insight Comunicación y Casa Gaviota hacen un llamado urgente al sector privado para dejar de ver la violencia doméstica como un tema ajeno o solo del ámbito privado. Las empresas tienen el poder de implementar protocolos de seguridad, establecer redes de apoyo, ofrecer asistencia psicológica y garantizar la confidencialidad.

Para más información, consultar el Informe «Impacto socioeconómico de la violencia de pareja» en https://insightcomunicacion.com/2025/11/24/impacto-socioeconomico-de-la-violencia-de-pareja/.

«Desobedientes Inc.» estará disponible en el canal de YouTube de Casa Gaviota: www.casagaviota.org.mx. YouTube: @casagaviota5594, FB: CasaGaviotaAC, IN: CasaGaviota, LK: CasaGaviota



Source: Mexicomex Comunicae