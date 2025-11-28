Patricia Lara Ladd anuncia la presentación internacional de su nuevo libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2025) Noviembre 2025

La empresaria, conferencista internacional y autora Patricia Lara Ladd será una de las voces destacadas presentes en la prestigiosa Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), uno de los encuentros literarios más importantes del mundo y el mayor del mundo hispano, que cada año reúne a cientos de miles de visitantes, autores, editoriales y líderes culturales

En esta edición, Patricia presentará la edición internacional de su nuevo libro Negocios con Propósito (Volumen II), una obra centrada en estrategias, mentalidad empresarial y crecimiento sostenible para emprendedores y líderes de negocios. A diferencia del primer volumen —de carácter autobiográfico y con capítulos introductorios de negocio— esta nueva entrega se profundiza en el mundo empresarial desde una perspectiva práctica, espiritual y estratégica.

El libro, editado bajo una versión internacional especialmente adaptada para el mercado global, será distribuido en más de 2,100 puntos de venta en México a través de Editorial Utrilla, además de estar disponible en Estados Unidos, Latinoamérica y España, consolidando a Patricia como una autora con proyección internacional.

UNA TRAYECTORIA MARCADA POR LA RESILIENCIA, LA VISIÓN Y LA FE

Patricia Lara Ladd ha construido una sólida carrera como empresaria y creadora de contenido educativo para emprendedores. Su historia inspira por su disciplina, capacidad de reinvención y liderazgo; valores que hoy comparte con miles de personas que buscan construir negocios con propósito real.

Con un estilo cercano y auténtico, Patricia recalca que gran parte de su camino ha estado guiado por su fe.

Todo lo que se ha logrado se lo debo a Dios y al esfuerzo constante

Demostrando que esa esencia humana y espiritual es uno de los sellos que la distinguen dentro del ecosistema empresarial.

FECHAS DE PRESENTACIÓN EN LA FIL 2025

Patricia participará en el Pabellón de Autores, en el mismo espacio asignado para todas sus presentaciones durante los tres días:

29 de noviembre

30 de noviembre

1 de diciembre

Durante estas sesiones, Patricia firmará ejemplares, conversará con el público y compartirá parte del mensaje central de su obra: construir negocios con propósito, integridad y visión, una gran «oportunidad para expandir tu visión».

QUOTE OFICIAL – PATRICIA LARA LADD

«En este tiempo de reflexión y profunda gratitud, coincidiendo con el Día de Acción de Gracias, quiero expresar mi agradecimiento a mi Señor Jesús por la bendición de estar a punto de viajar a Guadalajara para presentar Negocios con Propósito, en su edición internacional. Esta obra será distribuida en más de 2,100 puntos de venta en toda la República Mexicana gracias a la Editorial Utrilla. Me siento profundamente honrada de que México me abra sus puertas con tanta generosidad. Asimismo, el libro estará disponible en México, Estados Unidos, Latinoamérica y España, lo cual representa un sueño hecho realidad. La presentación oficial se llevará a cabo los días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Agradezco de corazón a todas las personas que nos apoyan y hacen que cada paso en este camino empresarial tenga un propósito y un valor especial».

SOBRE PATRICIA LARA LADD

Patricia es empresaria, conferencista internacional y autora con amplia experiencia en creación de negocios, liderazgo y educación para emprendedores. Su enfoque integra estrategia corporativa, visión espiritual y desarrollo personal, conectando con audiencias que buscan transformar sus proyectos en empresas con impacto real. Su trayectoria incluye proyectos internacionales, programas formativos y una comunidad creciente que respalda su misión: impulsar a otros a emprender y que cada paso que demos esté guiado por propósito, fe y visión. «Los sueños se construyen con disciplina, valentía y gratitud; y cuando caminamos con convicción, las puertas correctas siempre se abren».

