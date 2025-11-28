Despegar en Black Friday: la oportunidad clave para programar el próximo viaje

Del 24 al 30 de noviembre, los viajeros podrán disfrutar de descuentos irresistibles en vuelos, paquetes, alojamientos y actividades con Despegar, para planear sus próximas vacaciones

La llegada de Black Friday es una de las grandes oportunidades del año para que los mexicanos puedan reservar sus vacaciones decembrinas, o bien, comenzar a planear nuevas aventuras para el 2026. Con este objetivo, Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, ofrecerá grandes descuentos en vuelos, paquetes, hospedaje y actividades del 24 al 30 de noviembre, disponibles en su sitio web, app, tiendas físicas y call center.

«Para muchos mexicanos, el Black Friday es la oportunidad perfecta para convertir sus planes de viaje en realidad. En Despegar queremos acompañar esa decisión con beneficios que marquen la diferencia: descuentos, ofertas, opciones de pago flexibles y propuestas para todos los destinos», comentó Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México. «Durante esta semana, los viajeros encontrarán oportunidades únicas tanto en playas mexicanas como en ciudades internacionales muy buscadas», agregó.

Descuentos y beneficios destacados

Para facilitar la planificación y dar mayor flexibilidad a los viajeros, Despegar ofrecerá pagos a meses sin interés con bancos participantes como BBVA, HSBC, Banorte y Citi Banamex. Entre las promociones más relevantes se encuentran:

Hoteles

Hasta 75 % de descuento en hoteles internacionales.

Hasta 50 % en hoteles dentro de México.

Descuentos adicionales en hoteles RIU reservando desde la app.

Paquetes de viaje

Hasta $3,000 MXN de descuento en paquetes a destinos internacionales.

Hasta $5,000 MXN en paquetes nacionales volando con Volaris.

Promociones especiales y ofertas 2×1 en circuitos a Turquía, Dubái y México, disponibles a través de tiendas y call center.

Vuelos

Tarifas a Sudamérica desde $6,550 MXN con LATAM Airlines.

Actividades y parques

Hasta $3,000 MXN de descuento en entradas a parques como Universal Studios Hollywood y Walt Disney World Resort.

20 % de descuento en tours guiados por Chichén Itzá, Tulum y Los Cabos.

Campeonato del Mundo 2026

El próximo año será una de las temporadas más esperadas por los aficionados al deporte. Para quienes ya están planificando su experiencia durante el Campeonato del Mundo 2026, Despegar contará con:

Amplia oferta de hospedaje en México y Estados Unidos.

Opciones de vuelos y alquiler de autos.

Paquetes que permiten un ahorro de hasta el 30 %.

«Queremos que los viajeros puedan asegurar sus planes con tiempo y disfrutar de una experiencia completa y sin contratiempos», concluyó Elijovich.



Source: Mexicomex Comunicae