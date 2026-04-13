Unilever impulsa eficiencia energética desde sus operaciones en México

Con su flota de vehículos eléctricos, la empresa mueve más de 300 toneladas de producto terminado todos los días. Más de 8,500 toneladas de CO2 son evitadas cada año desde su planta de desodorantes en aerosol en CIVAC

Considerando el pasado Día Mundial de la Eficiencia Energética, Unilever de México destaca avances concretos en la transformación de su operación hacia modelos más eficientes y de menor impacto ambiental, integrando innovación tecnológica en manufactura y logística.

Una de las acciones más relevantes es su primera flota de tractocamiones eléctricos en el Valle de México. En una primera fase, la compañía tiene en operación de carga pesada capacidad para mover hasta 300 toneladas diarias de producto terminado. Cada tractocamión puede evitar hasta 100 toneladas de CO2 al año, atendiendo un segmento clave, el transporte por carretera, que representa el 90 % de las emisiones logísticas de la compañía.

«Impulsar eficiencia energética significa intervenir donde el impacto es mayor. En México estamos integrando soluciones de ingeniería y movilidad eléctrica que fortalecen nuestra competitividad industrial mientras reducimos emisiones de forma medible y sostenida», señaló Regina Montes, directora de Operaciones de Unilever de México.

En paralelo, la planta de aerosoles, ubicada en Morelos, se consolida como un referente regional en eficiencia energética al operar con energía eléctrica 100 % renovable y lograr una reducción absoluta de más de 8,500 toneladas de CO2 al año gracias a la implementación de concentradores solares parabólicos, reconfiguración de calderas inteligentes y optimización de circuitos eléctricos.

«Nuestra planta en CIVAC demuestra que en México podemos operar con estándares industriales de clase mundial y, al mismo tiempo, elevar nuestros indicadores energéticos y ambientales. Lo que hemos construido aquí combina disciplina operativa, innovación y una visión de largo plazo que fortalece nuestra competitividad», señaló Gleison Santos, director de la planta de Unilever CIVAC.

Además, mantiene un esquema de cero extracción de agua de pozo, gracias a una reconfiguración en los sistemas de tratamiento de agua, integrando criterios ambientales en el diseño mismo de su operación industrial.

Estas acciones forman parte de la estrategia global de sustentabilidad de Unilever, presente en México desde los años 60, para avanzar hacia cero emisiones netas en sus operaciones y fortalecer una cadena de valor más eficiente y resiliente en el largo plazo.

Con estos avances, la compañía consolida en México un modelo operativo donde eficiencia energética, innovación y desempeño industrial avanzan de manera integrada, contribuyendo a un crecimiento alineado con las metas climáticas globales.